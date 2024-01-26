本月第2起 韓女議員「頭遭猛砸15下」 嫌犯竟是未成年

南韓國會議員裴賢鎮25日在首爾遭15歲男學生襲擊。(美聯社)

南韓 執政黨國民力量黨女性國會議員裴賢鎮25日在首爾江南區新寺洞街頭一棟大樓前，遭不明男子襲擊。裴賢鎮後腦勺受傷流血，被送往順天鄉大學醫院救治，目前無生命危險，15歲的未成年嫌犯當場被捕。這是繼南韓最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明 2日在釜山遇襲以來，南韓本月第二起政治人物遇襲事件。

배현진 의원 피습 영상

너무 심하네..

진짜 죽일라고 작정한듯이 하네.. pic.twitter.com/iDTstCwLyA — 반공운동 유공자 (@The_truth_eye) 2024年1月25日

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裴賢鎮陣營對韓聯社表示，當時有人詢問，「你是不是裴賢鎮議員」，在確認裴賢鎮身分後，用成人拳頭大小的石頭狠砸裴賢鎮頭部，直到路人前來阻止的短短10多秒內，嫌犯已攻擊至少15次。他在警方到場前始終未逃離現場。警方當場逮捕嫌犯，將其押回江南警察署調查行凶動機。

韓聯社報導，嫌犯是15歲的初中二年級學生，被押送至江南警察署進行調查，警方不排除有預謀犯案。有報導指，根據監視器畫面顯示，案發前半小時，他已在現場附近四處走動。

順天鄉大學醫院神經外科醫師朴石奎（音譯）表示，裴賢鎮傷口縫合後狀況穩定。他說，「裴議員被送來急診室時意識清楚，但頭部在流血」，後腦勺有約1公分的傷口。

朴石奎說，「我們不認為裴議員有持續性出血或骨折症狀，但必須密切關注顱內微出血狀況」。他說，裴賢鎮沒有出現腦震盪症狀，但抱怨頭痛。院方指出，由於類似情況恐出現腦震盪，裴賢鎮可能尚需住院觀察。

裴賢鎮告訴醫生，她遇襲後向後摔，頭撞到地面。醫生也在她眼睛周圍和臉部發現傷口，推測是跌倒造成。

40歲的裴賢鎮曾任電視新聞主播，2020年首度當選議員，2022年尹錫悅當選總統就任前曾短暫出任他的發言人。

本月稍早曾遇刺的李在明，在裴賢鎮遇襲兩小時後發文稱，聽聞令人難以置信的消息後，感到自己傷口再度疼痛。他說，希望裴賢鎮早日康復，並表示絕不能容忍「政治恐怖主義」行為。

李在明2日在釜山遭一名佯裝成支持者的男子刺傷左側頸部，一度住進加護病房，10日傷勢轉好出院。兇嫌向警方供稱，行凶動機是想阻止李在明當上總統。