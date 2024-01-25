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害2架戰機緊急起飛...他發簡訊喊「我要炸飛機」觸發國家警報 超慘下場曝光

編譯周辰陽／即時報導
英國大學生維爾瑪（右）一年多前出國度假時發簡訊跟朋友開玩笑，宣稱要炸毀自己搭乘的航班，22日在西班牙出庭受審。（歐新社）
英國大學生維爾瑪（右）一年多前出國度假時發簡訊跟朋友開玩笑，宣稱要炸毀自己搭乘的航班，22日在西班牙出庭受審。（歐新社）

英國一名大學生一年多前出國度假時，發簡訊跟朋友開玩笑，宣稱要炸毀自己搭乘的航班，導致兩架戰機緊急起飛，還受到情報機關偵訊，並被控擾亂公共秩序。這位學生近日出庭受審，有可能面對約12.7萬美元的高額罰款。

BBC與商業內幕報導，這起事件發生在2022年7月。當時18歲的維爾瑪（Aditya Verma）跟朋友準備搭機，要飛往西班牙的梅諾卡島，但他出發前上Snapchat告訴一位朋友，「正要去炸毀飛機（我是阿富汗神學士成員）」。

英國安全部門據推測經由班機起飛的蓋特威克機場Wifi收到訊息，觸發警報，並在客機還在飛行時警告西班牙當局。西國隨即派出2架F-18戰機前去包抄，一架戰機一路緊跟到該航班到降落。

有關單位在梅諾卡島對飛機進行全面搜查，維爾瑪遭到逮捕，在警察局拘留室關了兩天後獲准保釋。他回到英國，受到軍情5處與軍情6處偵訊，接著才得以返家。

現於巴斯大學攻讀經濟的維爾瑪22日出庭時表示，該簡訊是「私人群組設定的玩笑，只是發給當天跟我一起旅行的朋友」。面對法官詢問發簡訊的目的時，維爾瑪答稱「上學以來，因為我的特徵，這就是個玩笑…只是為了讓人們開心」，稱「絕非要造成公共恐慌或公共危害」。

雖然維爾瑪並未面對恐攻罪名或可能坐牢，但若被判有罪，可能被罰款高達22500歐元，西班牙國防部則索討戰機緊急出勤費用95000歐元。法院告訴BBC，將在接下來幾天就此案作出判決。

阿富汗 國防部 神學士

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