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俄機被炸毀？65烏軍戰俘罹難 俄烏換俘行動受挫

編譯周辰陽╱綜合24日電
俄國一架軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上載了65名烏軍戰俘。上傳到社群媒體的影像可見，飛機墜往白雪靄靄的鄉間，隨後爆炸。(美聯社)
俄國一架軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上載了65名烏軍戰俘。上傳到社群媒體的影像可見，飛機墜往白雪靄靄的鄉間，隨後爆炸。(美聯社)

俄羅斯一架軍用運輸機24日在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，俄方宣稱，機上當時載有74人，包括將用於交換的65名烏克蘭戰俘，所有人員全部罹難、無人生還。俄羅斯國防部指控烏軍擊落這架飛機，烏克蘭官員未立即證實或否認俄方說法，表示正在調查中。

俄羅斯國防部表示，這架伊留申I1-76運輸機在當地時間上午11時15分於貝爾哥羅德州墜毀，機上載有用於進行戰俘交換的65名烏軍戰俘、6名機組人員與3名隨行人員。上傳到社群媒體的墜機影像可見，一架大型飛機從天空墜往白雪靄靄的鄉間，隨後發生爆炸，變成一個巨大的火球。

根據國防部的聲明，俄國雷達記錄烏克蘭哈爾科夫地區發射了兩枚飛彈，但未提出證據。

塔斯社報導，消防員、救護車趕往墜機現場。貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫在社群媒體發文表示，一架運輸機墜毀在村莊附近的田地，機上所有人都已身亡。

墜機消息傳出後，部分烏克蘭媒體報導可能是被烏軍擊落，但隨即更正。烏克蘭真理報最早引述烏軍消息人士證實該架運輸機墜毀，稱「這是他們的工作」。烏克蘭總參謀部的消息人士則說，這架飛機當時正在運送S-300防空系統，並沒有提及俄方所說的烏軍戰俘。但烏克蘭真理報後來更正指出，消息人士並未「表明」烏方介入。根據報導，俄方近日將S-300防空飛彈用於攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫。

烏克蘭主管換俘單位表示，正在調查這起墜機事件，呼籲勿散播「未經證實的訊息」。

俄羅斯國會下院「國家杜馬」國防委員會主席卡塔波洛夫譴責烏軍故意擊落該架運輸機，並稱該架飛機遭三枚飛彈擊落，而且是西方國家供應給烏克蘭的型號，但是，沒有說明消息來源，又稱調查將揭露擊落運輸機的是美製的「愛國者」系統，還是德製的「IRIS-T」系統。

卡塔波洛夫說，烏方蓄意破壞換俘行動，他們很清楚即將進行戰俘交換，也接到告知運送戰俘的飛行路線，當時有兩架載著烏軍戰俘的飛機，而莫斯科不得不緊急讓第二架載著80名俘虜士兵的I1-76轉向脫離危險區域。

他說，烏克蘭的地對空飛彈不可能把運輸機誤認為軍機或直升機。他還指出，鑒於這場悲劇，任何戰俘交換「眼下免談」。

俄軍一架伊留申Il-76型軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上...
俄軍一架伊留申Il-76型軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上載了65名烏軍戰俘。（照片翻攝自Telegram / yurasumy）

烏克蘭 俄羅斯 德州

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