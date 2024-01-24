加拿大減35%國際生簽證 碩博生、中小學不受影響

加拿大將限制國際學生簽證，今年核發量大減三分之一，以緩解住房、醫療保健等壓力；圖為一名學生走在多倫多大學聖喬治校區前。(路透)

加拿大移民 部長22日宣布，加拿大未來兩年將大幅限縮國際學生簽證 核發量，今年的核發量會比去年減少約三分之一，以在移民人數創紀錄之際緩解住房、醫療保健和其他服務的壓力。移民部還修改畢業後工作簽證資格，今年9月開始在部分私立學院修讀課程的國際學生，將不再有資格獲得畢業後工作簽證。

美聯社報導，隨著加拿大的國際學生人數將來到10年前的3倍，這項措施部分用意在於緩解急遽增長的住房和社會服務需求。

在這項限制措施下，今年預計將有36萬4000名國際學生獲得學生簽證，比2023年淨減少35%。2025年的限制量將在今年年底評估。移民部透露，包括安大略省在內的一些省份可能減少逾50%的新批學生簽證數量。

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）在蒙特婁舉行的記者會上表示，這項限制措施用意在「提升計畫的完整性，為國際學生的成功打下基礎，並讓加拿大的臨時居留程度維持在可以延續下去的水準」。

他還說：「明知並非所有國際學生都能獲得成功所需的資源，會讓他們帶著對加拿大教育體系的幻滅和失望返國，還要歡迎他們來加拿大，這是一種傷害。」

另據香港明報報導，新限制適用於修讀文憑或本科課程的學生，申請碩士和博士課程的學生簽證數量不受影響。IRCC部長米勒（Marc Miller）解釋，這是為了留住「聰明人」。另外，學生簽證續簽不受新政影響；中小學的留學生簽證也不在新的限制範圍內。現有留學簽證持有者也不受影響。為了實施新上限，今年1月22日起提交給IRCC的每份學生簽證申請，將需要附上一份省或地區的證明信。

報導指出，代表全國高等教育機構的加拿大大學學會在聲明中表示，擔心留學生配額將「給一個已經備受壓力的系統百上加斤」，指要求每份簽證申請包含來自省或地區的證明信，可能會顯著影響處理時間，最終導致學生選擇在其他國家求學。

根據移民部資料，國際教育每年為加拿大經濟貢獻超過220億加元(約165億美元)，並支持逾20萬個就業職位。不過，加拿大的外國學生人數在10年內增加了3倍，2023年批出近100萬個學生簽證。米勒說：「這有點混亂。是時候收緊了。」