互相示好 南韓執政黨內鬨後首同框 尹錫悅、韓東勳水產市場勘災

南韓總統尹錫悅（前排右）和執政黨國民力量臨時領導人韓東勳（前排左）意見不合後首次同框，23日分別前往甫發生大火的舒川水產市場勘災，畫面可見兩人握手示好。（取材自YouTube）

韓聯社報導，南韓 第一夫人金建希收名牌包的舊事引爆執政國民力量黨內「茶壺風暴」，總統秘書室要求國民力量臨時領導人韓東勳辭職遭拒，總統尹錫悅和韓東勳23日分別前往甫發生大火的舒川水產市場勘災，這是雙方內鬨後首度在公開場合同框。

韓東勳22日甫證實先前與總統秘書室室長李官燮會面被要求辭職，不過他強調將履行職責到任期結束，並且拒絕透露更多細節。

如今，尹錫悅和韓東勳23日分別前往市場勘災，這是內鬨後首度同框，畫面可見韓東勳先是向尹錫悅鞠躬致意，尹錫悅則伸出握手，並拍拍韓東勳手臂打招呼，韓東勳回以欣慰的微笑，顯然雙方均有意修復出現裂痕的關係。

回溯兩人矛盾的緣故是第一夫人金建希2022年9月遭偷拍收受名牌包，最近由於南韓國會選舉即將在4月10日登場，收包醜聞再度浮上檯面，引發國民力量黨內砲轟聲浪高漲，多名改革派議員要求金建希致歉以免影響選情。

不過總統府強調金建希是偷拍受害者，尹錫悅和金建希則對名牌包風波一直保持沉默。

對於國民力量和總統府之間的矛盾，韓東勳表示他的立場從未改變，最一開始就認為金建希是遭到設局偷拍，不過又站在改革派立場坦言公眾可能會有所疑慮。

過去韓東勳一直被視為是尹錫悅心腹，去年從法務部部長轉任國民力量臨時領導人時更被譏諷是尹錫悅的「傀儡」，因此也讓外界對於這次國民力量的內部分歧感到訝異。

南韓忠清南道舒川郡的舒川水產市場，22日深夜11點遭祝融肆虐，市場內多達227間店鋪被燒毀，所幸沒有人員傷亡。