澳洲取消黃金簽證 斷了這國家富豪移民捷徑

澳洲已暫停「黃金簽證」的申請， 政策將轉成改吸引更多技術移民；圖為遊客乘坐渡輪駛出雪梨港。（歐新社）

澳洲 已暫停「黃金簽證」的申請，也就是個人投資逾500萬澳幣（約330萬美元）即可取得移民 簽證的計畫，這是更廣泛調整移民政策措施以便吸引更多技術移民的一環。

據澳洲人報22日報導，澳洲在2012年推出「商業創新和投資計畫」（BIIP），目的是吸引高淨值人士移民至澳洲，也被稱作是「黃金簽證」（golden ticket），該計畫允許外國公民在澳洲停留長達5年，條件是他們至少得在批准的投資項目中投資500萬澳幣。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）在聲明中表示，數年來，這類簽證並沒有幫助澳洲和經濟從移民制度獲得助益。

這項簽證長期以來一直遭批評是加快中國富豪進入澳洲的途徑，成功申請的群體中有超過85％來自中國，該簽證的子類別被賦予888號碼。如今簽證計畫取消，形同斷了中國富豪進入澳洲的捷徑。

根據澳洲內政部數據，自2012年以來，已有超過10萬名海外移民透過BIIP通道取得了澳洲居留權。最新移民數據顯示，2022至2023年，來自中國的申請者占了所有BIIP簽證名額的50％以上，其次是伊朗和香港。

所有「重大投資者簽證」（Significant Investor）或是「黃金簽證」計畫的申請都已經暫停。歐尼爾表示，這類簽證是澳洲政府計畫調整移民制度「許多面向」之一，以便創造出一套「有利於我國的制度」。

在全球，這類投資簽證面臨被富豪濫用、卻無助國家的批評聲音。一大問題在於這些投資簽證的投資資金通常是流入房地產或金融資產，而非流入有助經濟的生產領域。

澳洲中間偏左的工黨政府在去年12月已推出一項新的移民政策，以便將新移民數降低至新冠疫情前的水準，包括打擊濫用學生簽證 ，以及強化技術移民，以補足澳洲經濟日益擴大的缺口。

澳洲在截至2023年6月的一年內有超過50萬移民移入，是格外強勁的一年。

澳洲媒體22日報導， 重大投資者簽證類別可能會被廢除。歐尼爾在2022年催生檢討這類簽證的計畫，表示她認為沒有理由要為富豪移民保留這類特殊移民機制。

歐尼爾當時說：「它實際上讓我們每個人付出代價，因為這些人通常是在人生後期階段移民過來，通常是在他們的事業生涯結束後來到澳洲，基本上是在這兒安居退休。」

澳洲智庫Grattan Institute也批評過重大投資者簽證移民計畫，在2022年9月發表的一份報告指出，這項計畫為澳洲政府帶來的稅收甚少，同時，卻又提供新移民大量服務，損耗經濟。