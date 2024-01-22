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知情官員揭以巴談判內幕 以2度提驅逐哈瑪斯高層換停火

編譯盧思綸／即時報導
兩名知情官員透露以色列兩度提議讓哈瑪斯高層離開加薩換取停火。以色列抗議民眾聚集要求政府盡快和哈瑪斯達成協議解救人質。（路透）
兩名知情官員透露以色列兩度提議讓哈瑪斯高層離開加薩換取停火。以色列抗議民眾聚集要求政府盡快和哈瑪斯達成協議解救人質。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名熟悉以巴協商的美國和國際官員透露，近幾周內，以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先後在華沙和杜哈談判中提出讓哈瑪斯高層首領離開加薩來換取停火。

消息人士指出，以色列第一次提出該協議是在去年12月的華沙談判，當時與會官員除了巴尼亞還有美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）和代表哈瑪斯的卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al Thani）。

本月布林肯再次在杜哈協商中提出相同條件，不過穆罕默德認為提議「絕對不會成功」，一部分是因為哈瑪斯高層不相信以色列會履行協議停止對加薩的軍事行動。

隨著以巴衝突即將進入第四個月，國防軍始終難以實現殲滅哈瑪斯的目標，不僅無法捕獲或擊斃任何在加薩的哈瑪斯高層，哈瑪斯甚至至今還保有將近七成武力，以色列遂於此同時提出這項不尋常的協議。

協議表示將提供安全通道讓哈瑪斯高層離開加薩，不過哈瑪斯大概不會接受，一來是一旦出走便會削弱對加薩的掌控，同時有利於以色列持續追蹤海外目標。先前以色列也不諱言，即使戰爭結束也將追殺哈瑪斯到天涯海角。

據了解，哈瑪斯高層官員多半以卡達杜哈、黎巴嫩貝魯特及其他非巴勒斯坦領地作為棲身之處。

熟悉談判情況的美國及國際官員說，對於以巴談判樂見其成，但是近期沒有達成共識的跡象。

如今，以色列人對於政府遲遲無法解救所有人質的怒火日益攀升，另一方面，外界對於國防軍在加薩造成的人道危機更是譴責不斷，以色列總理內唐亞胡顯然飽受來自國內和國際社會的壓力要達成某種協議，就連他本人也承認距離「完全戰勝」哈瑪斯遙遙無期。

哈瑪斯 以色列 加薩

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