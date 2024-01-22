菲總統「搭直升機看Coldplay」 挨轟浪費納稅人錢
菲律賓總統小馬可仕19日晚間搭乘總統直升機前往馬尼拉北方一省觀賞英國搖滾樂隊Coldplay（酷玩樂團）音樂會，挨批浪費公帑，在社群媒體上掀起軒然大波。
路透報導，總統保安局（Presidential Security Service）發布聲明表示，共有4萬名觀眾湧入菲律賓競技場（Philippine Arena）欣賞演唱會，導致「沿途交通前所未見地大打結」。
總統保安局說，由於交通狀況對與夫人一起參加19日晚上演唱會的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）構成安全威脅，才會出動直升機。
但社群媒體用戶批評小馬可仕濫用稅金。
臉書（Facebook）用戶阿里斯托納斯（James Patrick Aristorenas）昨天發文說：「利用總統直升機這種官方資源從事私人且非官方的活動，一般會被視為濫用權力或不當使用政府資源。」
另一名用戶Arvine Concepcion則說：「直升機、油和維安都是我們在付錢，搞不好連門票也是。」
中國時報報導，據交通數據公司湯湯交通（TomTom Traffic）最近發布2023年交通指數，將馬尼拉大都會列為世界上交通最差的地方。研究指，「馬尼拉大都會地區的駕駛平均要花25分30秒才能行駛10公里」。Coldplay的主唱馬汀也坦率地談到了該國的交通狀況，但他感謝歌迷努力克服這一切來參加演唱會。
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