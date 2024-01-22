我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

菲總統「搭直升機看Coldplay」 挨轟浪費納稅人錢

編譯中心／綜合21日電
小馬可仕（白衣者）被人拍到19日現身酷玩演唱會觀眾席。（取材自Ｘ平台）
小馬可仕（白衣者）被人拍到19日現身酷玩演唱會觀眾席。（取材自Ｘ平台）

菲律賓總統小馬可仕19日晚間搭乘總統直升機前往馬尼拉北方一省觀賞英國搖滾樂隊Coldplay（酷玩樂團）音樂會，挨批浪費公帑，在社群媒體上掀起軒然大波。

路透報導，總統保安局（Presidential Security Service）發布聲明表示，共有4萬名觀眾湧入菲律賓競技場（Philippine Arena）欣賞演唱會，導致「沿途交通前所未見地大打結」。

總統保安局說，由於交通狀況對與夫人一起參加19日晚上演唱會的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）構成安全威脅，才會出動直升機。

但社群媒體用戶批評小馬可仕濫用稅金。

臉書（Facebook）用戶阿里斯托納斯（James Patrick Aristorenas）昨天發文說：「利用總統直升機這種官方資源從事私人且非官方的活動，一般會被視為濫用權力或不當使用政府資源。」

另一名用戶Arvine Concepcion則說：「直升機、油和維安都是我們在付錢，搞不好連門票也是。」

中國時報報導，據交通數據公司湯湯交通（TomTom Traffic）最近發布2023年交通指數，將馬尼拉大都會列為世界上交通最差的地方。研究指，「馬尼拉大都會地區的駕駛平均要花25分30秒才能行駛10公里」。Coldplay的主唱馬汀也坦率地談到了該國的交通狀況，但他感謝歌迷努力克服這一切來參加演唱會。

菲律賓網友拍到小馬可仕一行人搭乘總統直升機去看酷玩演唱會。（取材自Ｘ平台）
菲律賓網友拍到小馬可仕一行人搭乘總統直升機去看酷玩演唱會。（取材自Ｘ平台）

大都會 社群媒體 臉書

上一則

去年近6千例創高 西班牙器捐手術冠全球

下一則

德極右翼密謀驅逐移民 140萬人上街抗議

延伸閱讀

搭檔海理？川普新罕州造勢 ：她不是當總統的料

搭檔海理？川普新罕州造勢 ：她不是當總統的料
造訪反政府示威活動舊地 秘魯總統遭抗議民眾拉扯

造訪反政府示威活動舊地 秘魯總統遭抗議民眾拉扯
搭直升機看Coldplay演唱會 菲律賓總統挨批浪費納稅人錢

搭直升機看Coldplay演唱會 菲律賓總統挨批浪費納稅人錢
小馬可仕賀賴清德當選 北京要他「多讀書」 菲外長回嗆

小馬可仕賀賴清德當選 北京要他「多讀書」 菲外長回嗆

熱門新聞

印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

2024-01-20 07:54
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭