澳洲黃金簽證喊卡 現在投資330萬美元也無法快速移民

澳洲已暫停「黃金簽證」的申請。圖為觀光客在雪梨歌劇院前拍照。（歐新社）

澳洲 已暫停「黃金簽證」的申請，也就是個人投資逾500萬澳幣（約330萬美元）即可取得移民 簽證的計畫，這是更廣泛調整移民政策措施以便吸引更多技術移民的一環。

所有「重大投資者簽證」（Significant Investor）或是「黃金簽證」計畫的申請都已經暫停。澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）表示，這類簽證是澳洲政府計劃調整移民制度「許多面向」之一，以便創造出一套「有利於我國的制度」。

在全球，這類投資簽證面臨被富豪濫用、卻無助國家的批評聲音。一大問題在於這些投資簽證的投資資金通常是流入房地產或金融資產，而非流入有助經濟的生產領域。

歐尼爾在聲明中表示，數年來，這類簽證並沒有幫助澳洲和經濟從移民制度獲得助益。

澳洲中間偏左的工黨政府在去年12月已推出一項新的移民政策，以便將新移民數降低至新冠疫情前的水準，包括打擊濫用學生簽證 ，以及強化技術移民，以補足澳洲經濟日益擴大的缺口。

澳洲在截至2023年6月的一年內有超過50萬移民移入，是格外強勁的一年。

澳洲媒體今天報導， 重大投資者簽證類別可能會被廢除。歐尼爾在2022年催生檢討這類簽證的計畫，表示她認為沒有理由要為富豪移民保留這類特殊移民機制。

歐尼爾當時說：「它實際上讓我們每個人付出代價，因為這些人通常是在人生後期階段移民過來，通常是在他們的事業生涯結束後來到澳洲，基本上是在這兒安居退休。」

澳洲智庫Grattan Institute也批評過重大投資者簽證移民計畫，在2022年9月發表的一份報告指出，這項計畫為澳洲政府帶來的稅收甚少，同時，卻又提供新移民大量服務，損耗經濟。