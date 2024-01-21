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造訪反政府示威活動舊地 秘魯總統遭抗議民眾拉扯

中央社／利馬20日綜合外電報導

一名抗議人士今天在秘魯南部阿亞庫喬（Ayacucho）的一個活動中，暴力地抓住總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。一年多前，該地區大規模反政府示威活動造成10人死亡。

根據襲擊發生當下的電視畫面，身著傳統服飾的博魯阿爾特被一群人包圍，她正在分發糖果時，一名大吼大叫的婦女走近，並抓住了她。

當警方介入、將那名女子隔開時，場面一片混亂，博魯阿爾特似乎沒有受傷，還重新回到活動。

那名女子表示，其夫2022年12月在阿亞庫喬的抗議活動中喪命，她認為博魯阿爾特應為此負責。

左翼的前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會等問題，導致他迅速下台並被捕，博魯阿爾特因此得以在2022年12月掌政。

隨後，秘魯各地爆發暴力抗議行動，要求博魯阿爾特下台，並舉行新的選舉。

根據「人權觀察」（Human Rights Watch）的估計，安全部隊之後的鎮壓，造成近50人喪命。該組織指控當局有法外處決、任意處決的行為。

鎮壓後有多項法律訴訟，指控博魯阿爾特必須對造成死亡的事件負責。

內政部長托瑞斯（Victor Torres）在今天的活動結束後表示，將對負責總統安全的成員採取「嚴厲」的懲處，並解僱保鑣。

總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）譴責這起襲擊事件，並表示：「此一不幸事件危及國家元首的安全，是極其嚴重的事件。」

他在舊稱為推特（Twitter）的社群媒體X上說：「一個國家如果發生暴力事件，人人皆是輸家」。

博魯阿爾特是秘魯2018年3月以來的第6位總統，也是首位擔任此職務的女性。

社群媒體 內政部 推特

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