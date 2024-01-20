以巴戰爭1.6萬人身亡 聯合國：婦女和兒童是主要受害者

聯合國婦女署說，婦女和兒童是以巴戰爭的主要受害者。（歐新社）

聯合國 婦女署今天說，婦女和兒童是以哈戰爭的主要受害者，自巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 突襲以色列以來，約有1萬6000人喪生，估計每小時有兩名母親喪生。

聯合國婦女署（UN Women）說，由於衝突持續100多天，至少有3000名婦女可能成為寡婦和一家之主，至少有1萬名兒童可能失去父親。

聯合國婦女署今天發布的報告指出，性別不平等以及帶著孩子逃離戰亂、一再流離失所的婦女負擔。報告中說，這個地區的230萬人口中，有190萬人流離失所，「近100萬人是婦女和女孩」，她們尋求庇護和安全。

聯合國婦女署執行主任巴胡斯（Sima Bahous）說，這是去年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊前的15年戰況的「殘酷逆轉」。她說，在此之前於加薩 和約旦河西岸遇害的所有平民中，有67%是男性，不到14%是女性。

她響應聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的呼籲，內容包括人道主義停火和立即釋放去年10月7日在以色列被俘的所有人質。

巴胡斯在報告附帶的聲明中說：「無論我們今天對加薩婦女和女孩的處境有多痛心，如果沒有不受限制的人道主義援助和停止破壞和殺戮，明天我們只能繼續哀悼。」

她說：「這些婦女和女孩被剝奪安全、醫療、醫療保健和住處。她們面臨迫在眉睫的飢餓和饑荒。最重要的是，他們被剝奪希望和正義。」

哈瑪斯管理的加薩衛生部說，近2萬5000名巴勒斯坦人在衝突中喪生，其中70%是婦女和兒童。聯合國說，占加薩人口1/4的50多萬人正在挨餓。

哈瑪斯去年10月7日發動的襲擊引發戰爭，當時以色列有約1200人死亡，約250人被武裝分子劫持為人質。據信仍有100多名人質被扣押在加薩。

巴胡斯說，聯合國婦女署聽到「令人震驚的描述」，哈瑪斯「在襲擊期間不合理的性暴力」，她響應聯合國對於追究責任、伸張正義和支持所有受影響者的呼籲。

但聯合國婦女署表示，針對去年緊急呼籲為加薩募款的資金進行分析後發現，只有0.09%的資金直接流向國家或地方婦女權利組織。

巴胡斯說，需要向加薩提供更多援助，特別是向婦女和兒童，並結束戰爭。