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日本自民黨派閥存廢受矚 過去解散最終都復活？全因這理由

中央社／東京20日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（路透）
日本首相岸田文雄。（路透）

日本自由民主黨政治獻金風暴已發展成派閥存續問題。日媒報導，自民黨過去只要遇到「政治與金錢」問題就會提出解散派閥，但因未能找出替代機制，最終結果都是派閥「復活」。

總裁選舉與人事 派閥擁有影響力

日本經濟新聞及產經新聞報導，自民黨內3派閥因涉及不實刊載政治獻金募款餐會收入，決定將解散，如此一來，自民黨內原有的6派閥將減半，可能為黨內權力平衡帶來變化。

自民黨派閥的5大功能分別是在總裁（黨主席）選舉中以派閥人數力量，協助派閥屬意人選獲勝；透過派閥政治獻金募款餐會募得款項，分配給旗下議員。

在人事方面，派閥可運作讓旗下議員擔任中央政府或黨內職務；在選舉方面，派閥可全力為旗下議員輔選；派閥也可以作為媒介，傳達自民黨內運作及國會日程等情報。

自民黨內目前最大派閥是安倍派，從2000年代以來，自民黨7名首相就有4人出自安倍派，連無派閥的前首相菅義偉及過去率領黨內第4派閥的首相岸田文雄，在施政及黨務運作上都不得不顧及安倍派。

自民黨內最大派閥其實擁有接近事實上的首相決定權，且對於閣員及黨內一級主管人事，各派閥也都擁有影響力。一旦自民黨決定解散派閥，有必要找出可替代派閥的黨內統治機制。

派閥解散又復活 主因之一無替代機制

自民黨過去多次提出解散派閥，但即使卸下看板並關閉辦公室，只要接近總裁選舉，派閥最後都會再度復活，主要原因之一就是沒有一個能充分替代派閥功能的機制。

岸田主導的「黨政治刷新本部」下週將討論改革初步方案，預計本月25日正式決定，但如果不能觸及總裁決定方式及人事等黨內統治的新制度，這次的派閥解散最終可能又將告吹。

自民黨1989年5月制訂「政治改革大綱」時，曾高聲宣示「決心解散派閥，力圖脫胎換骨成能提出並執行領導世界政策的政黨」。

制訂這項大綱的原因，主要是受到1988年「瑞可利事件」醜聞影響，希望能消弭民眾對政治的不信任。

作為邁向派閥解散的一步，大綱中明確記載「擔任總裁、副總裁、總務會長、政調會長、參議院議員會長及閣員」期間，應該要脫離派閥。

任要職應脫離派閥形同具文

不過，這「一步」其實形同具文。麻生太郎2008年擔任自民黨總裁時，就沒有脫離所屬的麻生派（當時稱為為公會）；岸田2021年10月就任首相後，一直到2023年12月都是岸田派成員。

自民黨制訂政治改革大綱後，也經常展現出要解散派閥的行動。1994年淪為在野黨時，時任總裁河野洋平宣示「解散派閥」，要求各派閥領袖關閉派閥辦公室等，成為黨務改革最大亮點。

當時各派閥都舉行解散儀式，決定關閉各自的辦公室，媒體也統一用「舊某某派」的方式來稱呼。不過，自民黨後來與社民黨等政黨以聯合執政形式重返執政，理應解散的舊派閥又以重啟「政策勉強會」等形式實質存續下去，派閥解散在空喊中告終。

1999年，自民黨中央改革本部向時任總裁的首相小淵惠三提出報告，提到「派閥」已轉變成「政策團體」，並希望積極尋求民眾對政策團體的理解等，等於事實上的「派閥復活宣言」。

派閥曾發揮提高以總裁作為頂點的黨內統治功能，實際上卻成為為了決定總裁的權力鬥爭舞台。派閥領袖經常以人數為籌碼，制訂總裁選舉的選戰策略。

不僅如此，派閥內的議員還可獲得來自派閥政治獻金募款餐會等募得的資金，及擔任首相或黨中央所安排的職務。有看法指出，派閥讓權力集中在特定擁有實力的人身上，形成「政治與金錢」問題溫床的弊病。

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