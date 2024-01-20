日作家獲文學獎 5%內容由AI捉刀

日本 女作家九段理江的著作《東京都同情塔》，日前獲得日本文壇極高榮譽的芥川獎。沒想到獲獎當天，她承認其作品中有約5%的內容是由ChatGPT 撰寫，並稱生成式AI 有助於釋放創造力，引發爭議。

獲獎作品「東京都同情塔」從「犯罪者是應該被同情的人們」的想法出發，以在新宿公園興建用來收容犯罪者的高層大樓，讓這些犯罪者可以舒適生活的未來日本作為舞台。

作品中描繪設計這棟「同情塔」的女性建築師，在察覺過度要求寬容的社會及對生成式人工智慧（AI）習以為常的社會語言方式感到不協調，雖然很煩惱但仍堅強生活下去的樣貌。

大公報報導，九段理江在獲獎後記者會公開承認，AI影響了她的寫作過程。她在寫作期間「積極利用」了例如ChatGPT等生成式AI，書中有約5%的內容原樣照搬了AI生成的文本。她補充說，ChatGPT的回應有時會激發小說中的對話。她還表示，希望在未來與AI保持「良好關係」，與其共存並「釋放我的創造力」。

質疑者聲稱其在道德上有問題，不配獲獎；另有人讚揚了她的巧妙寫作方法，以及她在嘗試使用生成式AI方面所付出的努力，使用AI以「釋放創造力」。