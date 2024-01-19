囚禁女兒性侵24年產7子 奧地利鬼父竟有望假釋

囚禁性侵女兒24年產7子，奧地利男子約瑟夫(中)竟然有望假釋。(路透)

2016年榮獲奧斯卡 最佳影片等4項大獎提名的驚悚電影「不存在的房間」（Room），劇中恐怖男主角的原型奧地利人約瑟夫（Josef Fritzl），對18歲親生女兒伊莉莎白（Elisabeth Fritzl）做出囚禁當性奴24年，先前傳出被判無期徒刑的鬼父出現阿茲海默症現象，當地法院考慮約瑟夫的申請，轉移至普通監獄 ，未來甚至有機會申請假釋，事件引起社會關注。

綜合紐約郵報和衛報等外媒報導，現年88歲的約瑟夫目前被關押在奧地利東北部斯坦監獄（Stein prison）的精神病患者牢房中，根據他的最新精神病報告裁定，約瑟夫「不再對社會構成威脅」，法院有權決定是否將他轉移到普通監獄。

據報導，約瑟夫從女兒伊莉莎白11歲起就開始虐待她，並在她滿18歲之際，將她誘騙關禁在自己建造的地下密室中，約瑟夫告訴親友伊莉莎白因為加入邪教而逃家。接下來長達24年間，約瑟夫不斷性侵且虐待她，期間產下7個孩子，其中3人自出生便與伊莉莎白在不見天日的密室中成長，另外3人由約瑟夫和太太帶出囚室撫養，第7個出生後夭折，約瑟夫直接將其擲入家中的火爐內燒掉。直到2008年，其中1名孩子病重，約瑟夫帶著小孩就醫，醫生要求警方找尋小孩生母病史，才揭發這宗大案。

報導指出，約瑟夫的律師瓦格納 （Astrid Wagner）表示，「患有失智症的約瑟夫應被允許在療養院內度過餘生」，當地法院發言人回應，「正在評估約瑟夫的精神狀況，以判斷是否可以移轉至普通監獄」。根據報導，若約瑟夫轉移到普通監獄，根據當地法例，他可以在定罪15年後申請提前假釋。