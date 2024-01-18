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說好的國際制裁呢？金正恩疑似換新車 推測是賓士頂級SUV

編譯周辰陽／即時報導
儘管國際制裁禁止北韓進口奢侈品，但北韓國家領導人金正恩最近似乎換了新車，搭乘一輛新的賓士豪華SUV現身。資料照片。（美聯社）
儘管國際制裁禁止北韓進口奢侈品，但北韓國家領導人金正恩最近似乎換了新車，搭乘一輛新的賓士豪華SUV現身。資料照片。（美聯社）

儘管國際制裁禁止北韓進口奢侈品，但官媒近日播出的影像卻顯示，國家領導人金正恩似乎換了新車，搭乘一輛新的賓士（Mercedes-Benz）頂級奢華SUV現身。

韓聯社18日報導，北韓中央電視台（KCTV）15日播放的紀錄片畫面顯示，金正恩從一輛黑色SUV走了下來。該輛SUV右後門有著金正恩「國務委員長」頭銜專屬標誌，似乎是他的新私人用車，推測是頂級車型的Mercedes-Maybach GLS 600，據稱是賓士最貴的SUV商務車。

根據報導，金正恩2020年8月視察洪災區時，就被拍到出現在一輛推測是Lexus LX 570的SUV駕駛座，也乘坐不同的Mercedes-Maybach S-Class車輛公開露面，其中包括了一輛禮車。此外，不少北韓高層人士最近也搭乘新款賓士亮相，如總理金德訓等黨政重要官員在2023年12月下旬就搭乘賓士S級轎車抵達北韓勞動黨第八屆八中全會的會場。

韓聯社指出，這些豪華車輛理應受制於聯合國制裁，即禁止向北韓供應豪華汽車，而北韓官媒的畫面「似乎是在嘲弄聯合國安理會對北韓的朝制裁毫無實效」。

北韓 SUV 金正恩

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