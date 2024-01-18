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布林肯坦承：國務院內不滿挺以色列

編譯中心╱綜合17日電
以色列和哈瑪斯同意交換醫療援助，由卡達及法國提供45名人質急需藥物，換取為加薩重災區平民提供人道援助和醫療救助物資。(美聯社)
以色列和哈瑪斯同意交換醫療援助，由卡達及法國提供45名人質急需藥物，換取為加薩重災區平民提供人道援助和醫療救助物資。(美聯社)

美國國務卿布林肯16日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊，接受美國媒體CNBC訪問時，首度公開承認，他已透過美國國務院內部的「異議管道」，接到同仁對拜登政府處理以哈戰爭做法的投訴及不滿。

布林肯對主持人索肯說，自去年10月以哈開戰以來，「本院內部就有一些人對政策提出問題、擔憂、批評，就是以色列正遂行的政策」。他還說，「我們已收到一些那類關切，我每則都看了」。

以哈戰爭以來，以軍持續轟炸並封鎖加薩地區，當地人道情勢惡化，巴勒斯坦人傷亡人數持續攀升，拜登政府仍堅持支持以色列自衛權，並持續提供軍事援助，引發許多美國官員不滿。

美國CNN報導，不僅國務院，拜登政府還有更多機構內部也對其以哈政策愈來愈感到憤怒不滿。報導稱，美國國際開發總署（USAID）有數百人連署一封公開信，呼籲加薩走廊停火。

另據路透報導，以色列和哈瑪斯在卡達和法國共同斡旋下同意交換醫療援助，由卡達及法國提供45名人質急需藥物，換取為加薩重災區平民提供人道援助和醫療救助物資。

緊急藥品在當地時間17日從卡達出發，經拉法關口前往加薩，卡達外交部證實消息，「人道與醫療物資將送抵加薩最需要的平民，以換取哈瑪斯手上以色列人質的緊急藥物援助」，但目前並不清楚對於加薩平民的人道救援物資規模。

另一方面，以色列總理辦公室也表示兩架卡達空軍飛機17日抵達埃及，機上載有購買自法國的藥品。

此外，中央社引述法新社報導，以色列軍隊表示，稍早在約旦河西岸的一次空襲中擊斃一名巴勒斯坦高階激進分子阿布夏拉爾（Ahmed Abdullah Abu Shalal），阻止他正在策畫的「恐怖攻擊」。以軍說，阿布夏拉爾過去一年策畫「多起恐怖攻擊」，包括一起在東耶路撒冷發生的襲擊。

加薩 以色列 拜登

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