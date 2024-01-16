元旦返鄉遇強震 日本警察目睹妻兒遭土石流吞沒 獨活慟喊：充滿罪惡感

日本石川縣元旦發生強震，1名警察在地震發生後親眼看到土石流沖毀他妻子的老家。圖為警方在日本石川縣珠洲地震災區工作。（美聯社）

日本 石川縣元旦發生強震，1名警察在地震 發生後親眼看到土石流沖毀他妻子的老家。屋內的妻子與3名年幼的子女不幸罹難。他當時在屋外逃過一劫，卻與家人天人永隔。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至今天下午2時止，已確認縣內共222人罹難、至少1036人受到輕重傷、22人失聯、至少有2萬1441棟建築物受創。

42歲的石川縣警察大間圭介與38歲的妻子晴香（音譯）、11歲的長女優香、9歲的長男泰介、3歲次男湊介在新年假期時，一起返回晴香位於珠洲市的老家。

不料原本平靜的元旦發生突如其來的地震。大間到室外確認安全狀況時遭遇第2次地震來襲，並眼睜睜地看著土石流吞沒他妻子的老家。他大吃一驚，不斷呼喊4名家人的名字，希望他們能活下來。

搜救人員在強震發生過後的1月4日與5日，尋獲4名家人的遺體。大間難過地向家人說「你們一定覺得又冷又可怕，抱歉沒能救起你們」。

大間在1月14日在石川縣金澤市舉辦妻小的告別式，強忍悲傷地說「希望能永遠跟家人在一起」，並回顧與妻子結縭13年，妻子在他在出差期間始終堅守在金澤市的家中。

他回憶妻子曾說過「等小孩離巢之後，想要2個人一起去旅行」。此外，他2021年前往東京參與東京奧運 的維安工作時，行前拿到妻子寫給他的信，信中寫著「加油，最喜歡你，等你回來」。每當他在工作時想起這封信，就會打起精神好好振作。

大間難過地表示「自己獨自活了下來充滿了罪惡感」，但也會想保留家人努力活過的證明。他在告別式上說「謝謝你們給了我無可取代的時光，感謝你們的降臨，你們永遠是我心中的寶貝」。