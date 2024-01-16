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IMF：AI衝擊將全球40%職場 這些國家重災區

編譯中心╱綜合15日電
IMF指出，AI人工智慧將衝擊全球近40%職場招聘：圖為 機器人人工智慧在彩色畫布上創意繪畫；示意圖。（圖／123RF）
IMF指出，AI人工智慧將衝擊全球近40%職場招聘：圖為 機器人人工智慧在彩色畫布上創意繪畫；示意圖。（圖／123RF）

國際貨幣基金（IMF）分析指出，人工智慧（AI）將衝擊全球40%的職場招聘，已開發國家受AI影響層面較新興市場、開發中國家更廣，但AI也能為提振低迷生產力與全球經濟成長帶來巨大機會。

國際貨幣基金分析AI在全球勞動市場的潛在衝擊。這份新研究結果顯示，全球會有近40%的職場招聘受AI衝擊。

報告指出，從歷史來看，自動化和資訊科技最常影響到的是例行工作，而AI一大矚目特點是能影響高技術工作。因此與新興市場和發展中國家相比，先進經濟體面臨更大的AI風險，但也有更多機會受益AI。

先進經濟體裡約60%的工作可能會受AI影響。受影響的工作裡一半有望引進AI後受益，提高生產力；但對另一半而言，AI應用程式可能執行一些目前仍由人來執行的關鍵任務，這就會降低勞動需求，導致工資降低和減聘，一些工作類型可能消失。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在赴瑞士達沃斯（Davos）參加年度世界經濟論壇（WEF）前，於華府受訪表示，AI將影響已開發經濟體60%的工作。「工作裡的技術含量越高，受影響程度也就越大，你的工作可能完全消失，這可不是件好事；或AI能增強你的工作，所以實際上會更有生產力，收入水準可能向上提升。」

喬治艾娃引述IMF這份新研究指出，AI雖對開發中國家的影響較小，但卻會衝擊全球約40%的就業招聘。

報告預測，雖然新興市場和開發中經濟體的勞動市場受AI衝擊的層面較小，但他們也較無法從AI融入職場並提高生產力中受益。

喬治艾娃說：「我們必須聚焦幫助低收入國家，特別是要加快行動，以便抓住AI帶來的機會。是的，AI是有點可怕；但這對每個人來說，也是一個巨大機會。」她也指出，各國應該編織「全面的社會安全網」，為容易受到人工智慧影響的工作者，制定再培訓計畫。

AI 新興市場 貨幣

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