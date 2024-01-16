全球前5富豪總資產8690億 平均1小時賺1400萬

馬斯克是當今全球首富，個人財富飆升至2455億美元。（歐新社）

國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）日前發布的年度不平等報告指出，自2020年以來，全球前五大富豪的財富倍增，與此同時，全球有近50億人因通膨、戰爭和氣候危機而變得更窮困，樂施會呼籲各國抵抗這些超級富豪在賦稅政策上的影響力。

樂施會本周在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發布的報告指出，這些富豪的總財富從2020年的4050億美元增至去年的8690億美元，淨資產暴漲114%，相當於每小時賺1400萬美元。若此一趨勢能持續，十年內將出現全球首位資產破兆美元的富豪，但消除貧窮要再花229年。

馬斯克 是這幾年的大贏家，他的財富在這段期間飆升至2455億美元，扣除通膨因素後，比2020年3月激增737%。精品巨擘LVMH董事長阿諾特及其家族的淨資產大增111%至1913億美元；亞馬遜創辦人貝佐斯 的財富增加24%到1674億美元；甲骨文創辦人艾里森擁有1455億美元，增幅107%；「股神」巴菲特的財富淨值則膨脹48%到1192億美元。

然而樂施會表示，自2020年以來，全球近50億人變得更加貧窮。

打從這個10年開始以來，多場危機破壞了世界經濟，包含新冠疫情 肆虐全球，這些富豪的財富卻比2020年增加了33億美元。

報告指出，全球前五大富豪的財富倍增，但消除貧窮要再花229年；圖為阿富汗喀布爾郊區難民營，一個被迫離開家園的家庭，透過焚燒垃圾取暖。（美聯社）

樂施會對全球不平等加劇表示擔憂，最富有的個人與企業因為股價飆升而積累更多財富，權力也顯著增強。樂施會表示：「企業權力被用來推動不平等：透過壓榨勞工、讓富有的股東變得更富有、逃稅以及將國家私有化。」樂施會還指責企業「透過對稅務發動持續且高效率的戰爭來推動不平等」，從而產生深遠影響。

億萬富豪的財富合計比2020年增加3.3兆美元，增幅達34%，是通膨率的三倍。其中許多人的財富來自於他們所領導公司的股票。全球前十大上市公司裡有十家的執行長或主要股東都是億萬富豪。

為了解決這種不平衡問題，樂施會呼籲對全球富豪徵收財富稅，並表示此舉可帶來每年1.8兆美元的收入。樂施會也呼籲限制執行長的薪酬，並打破私人壟斷。