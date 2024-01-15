美軍：葉門青年運動以導彈攻擊美驅逐艦 遭美擊落

美軍驅逐艦「拉布恩號」(USS Laboon)。（路透資料照）

美軍中央司令部表示，葉門叛軍青年運動(Houthi )14日向巡弋紅海地區的美軍驅逐艦「拉布恩號」(USS Laboon)發射一枚反艦飛彈，但遭美軍戰機擊落；青年運動尚未證實飛彈係其所發射。

美聯社報導，美國率盟國12日空襲青年運動多個據點，以懲治青年運動向紅海航運幾周來的攻擊；青年運動14日的動作，代表其首次反擊。

目前尚不清楚美國會不會反擊這次最新攻擊，但拜登 總統已明白表示，「只要有必要」，他會毫不猶豫下令進一步的措施，以保衛美方人員，以及國際商業自由流動。

中央司令部指出，拉布恩號是伯克級(Arleigh Burke)驅逐艦，刻在紅海南緣作業，而飛彈是由紅海港市荷台達(Hodeida)附近發射，該港市落入青年運動手中已久。中央司令部表示，這起事件未傳出人員受傷或者船隻損壞。

美軍12日帶頭發動攻擊28個地點、60多個目標，由戰機、戰艦及潛艦發射巡弋飛彈及投擲炸彈，擊中包括武器庫、雷達站及指揮中心等目標，就連遙遠山區地帶的都沒放過。

青年運動尚未證實在攻擊中遭遇多嚴重損壞，但表示己方戰士5人死亡、6人受傷。

美軍13日還跟進打擊一處青年運動的雷達站。

攻擊造成紅海船運變慢。美國海軍12日警告掛美國旗幟的船舶駛離葉門周遭海域，包括紅海及亞丁灣，為期72小時。

青年運動指控美軍14日攻擊荷台達附近一處設施，大約與反艦飛彈發射同時，但未提供證據。美、英兩國並未承認進行任何攻擊，意味青年運動地盤上的爆炸，很可能是飛彈發射失敗所致。