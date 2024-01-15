冰島熔岩流進漁村 居民全撤羊群危急

冰島西南部一座火山持續噴發，岩漿流進當地漁村格林達維克。（取材自臉書）

根據冰島 國家廣播公司播出的監視器畫面，西南部一座火山持續噴發，岩漿流進當地漁村格林達維克，造成兩間房屋著火，當地居民都已撤離，但仍有羊群被圈在圍欄裡。這是雷克雅內斯半島自2021年以來第五次發生火山噴發 。

法新社報導，在稍早一次火山噴發後一度返回格林達維克鎮（Grindavik）的數十位居民已於昨晚撤離，數個小時後火山再度開始噴發。

冰島國家廣播公司（RUV）報導，火山噴發始於當地漁村格林達維克（Grindavik）以北，但尚不清楚岩漿具體從何處湧出或流向何處。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，格林達維克鎮所有居民都已撤離。但冰島保護動物協會主席告訴冰島國家廣播公司（RUV），鎮上仍有羊群被圈在圍欄裡。她表示，其中一處圍欄內有30隻羊，另一個圍欄裡也有羊，亟待救援。

BBC在報導中說：「現在我們看到從一個火山裂縫流出的熔岩泡泡流到靠近格林達維克鎮，熔岩就是從這個裂縫溢出、流進鎮裡，造成房屋毀損。」

冰島位於歐亞板塊和北美板塊之間，由於受到這兩個板塊的拉扯，冰島當地的地震 和火山活動相當頻繁。