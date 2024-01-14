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WEF前夕商討烏克蘭和平方案 83國參加國安顧問會議

中央社／瑞士達沃斯14日綜合外電報導

為了針對烏克蘭和平方案找出共同點，今天有超過80個國家參與會談。不過共同主辦國瑞士承認，將俄羅斯納入談判之中仍需時日。

法新社報導，83國的國家安全顧問在俄羅斯全面侵略烏克蘭將屆滿兩年之際，針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就烏克蘭持久且公正和平所提10點方案展開第4輪討論。

相關會談由烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）和瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）共同主持。

凱西斯在記者會中說：「目的是做好準備，以便我們準備就緒且時機成熟時，能夠與俄羅斯啟動一個進程－當時機來臨時。」

他表示，這些會談也必須找出於某個時刻納入俄羅斯的辦法，但是到目前為止，基輔和俄羅斯都尚未準備好採取這一步。

會議於為期5天的世界經濟論壇（WEF）前夕，在瑞士東部滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行。

澤倫斯基預定明天前往瑞士，他將出席這項年度全球商業和政治精英高峰會。

烏克蘭總統府今天在聲明中宣布，澤倫斯基預定「會見瑞士國會兩院議長、政黨領袖和總統，並參加世界經濟論壇」。

中國國務院總理李強也將出席世界經濟論壇。

路透社報導，凱西斯和葉爾馬克今天都表示，中國必須參與結束俄烏戰爭的工作。

凱西斯說：「中國發揮顯著作用。我們必須找到與中國在這方面合作的辦法。」中國沒有出席世界經濟論壇前夕的國安顧問會議。

葉爾馬克表示，基輔針對和平方案召開進一步會議時，做為俄羅斯盟友的中國參與談判有其重要性。

被問到澤倫斯基是否與李強會晤時，葉爾馬克說：「再看看。」他表示，自己還沒有看到澤倫斯基的最終議程。f

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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