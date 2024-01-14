英國最大司法冤案 為何仍有數百郵局員工蒙冤

英國曾發生郵政局監守自盜案，已是目前最大司法冤案，目前仍有數百人蒙冤未獲平反；示意圖。（圖／123RF）

英國在1999至2015年期間，英國郵政 局採用的電腦會計系統出錯，導致郵局分支出現帳目短缺情況，逾900名郵局員工被控侵吞公款而陷入冤獄，至今仍有數百人未獲平反。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在下議院質詢時表示，政府將會立法，盡快為受害者平反及賠償。

大公報報導，英國郵政局（Post Office）1999年安裝啟用由日本 富士通（Fujitsu）公司開發的會計電腦系統地平線（Horizon），不久後，該系統顯示全國1萬1500郵局分支出現資金缺失，涉及數千至數萬英鎊不等。郵局當時的管理層一口咬定「電腦系統不會出錯」，先後起訴900名郵局分支經理盜竊、詐騙和造假帳等罪名。這些人輕則罰款，重則入獄。有人因此家破人亡，妻離子散，當中四人憤而自殺。

後來，經英媒調查發現，短缺資金情況其實是Horizon系統出錯導致。2016年，受害者對郵局提起了訴訟，並於2019年達成和解賠償方案。英國高等法院在2019年裁定，案件肇因是電腦系統出錯，部分受害者上訴，39人已於2021年獲上訴法院平反，也使這起案件成為英國司法史上最大規模的冤案。

截至目前，只有93人洗清了罪名，逾30名受害者未等到清白已離世，仍有數百人未平反。另外，扣除相關的法律費用後，受害者從郵局實際獲賠僅1200萬英鎊（約1530萬美元），人均2.16萬英鎊（約2.7萬美元），甚至不足以支付律師費。英國郵局目前還繼續使用Horizon系統，富士通獲續約至2025年。

民眾的怒火也迫使英國政府採取行動。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）10日在下議院質詢時形容，「郵局醜聞」是英國史上最大冤案之一，宣布政府將緊急立法，盡快為受害者平反及賠償。

目前，究竟是英國郵局，還是富士通應該為這起醜聞負責，尚且不清楚。部分議員則呼籲起訴那些讓受害者背黑鍋的人。前脫歐 大臣、保守黨議員戴維斯（David Davis）說：「政府是否會加快調查，給那些真正因妨礙司法公正的人定罪？」

英國政府強調，將會追究富士通公司的責任，議會已傳喚富士通高層作證。富士通在1月10日就事件道歉。