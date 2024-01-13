「李善均遭人格謀殺」 寄生上流導演帶頭促南韓修法

不滿韓星李善均遭外界「人格謀殺」，「寄生上流」導演奉俊昊帶頭呼籲，希望不要再有第二個李善均出現。（視頻截圖）

南韓 影帝李善均 自殺身亡，引起各界極大震撼。曾獲奧斯卡獎 的電影「寄生上流」導演奉俊昊等南韓藝文界人士12日召開記者會，因不滿李善均遭人格謀殺，要求徹查李善均生前因涉嫌吸毒遭警方調查過程是否過當，及資訊不當外洩狀況，並呼籲修法保障人權，避免憾事再次發生。

李善均曾演出電影「寄生上流」為國際所知，他去年10月爆出涉嫌吸毒的消息，受到社會輿論關注，雖然簡易藥檢及精密鑑定結果皆為陰性，但仍三度接受警方的公開傳喚，在警方作出結論之前，李善均於去年12月27日被發現陳屍於車內，疑似輕生。

在他死後，外界多認為是因警方「羞辱式」的調查與部分媒體報導導致，並在YouTube等社交媒體上產生一系列傷害性內容。

演員金義聖、導演奉俊昊、與李善均有多年私交的音樂人尹鍾信，及導演李元泰等12日發表聲明，對於李善均在遭到調查的過程中，警方與媒體的不當做法表達憂心，呼籲藝文界人士一同發聲，避免同樣的事情再次發生。

奉俊昊說：「希望能明確確認，向媒體公開故人（李善均）3次接受調查的時間，傳喚當天未採取任何措施以保障故人隱私的做法是否合法」。他還說，無法接受以調查當局一句「依法調查」就認定當局不必負任何責任，要求徹底確認搜查過程中是否有不適當的慣例行為，如此才能真正確保不再有第二個、第三個李善均出現。

文化藝術人聯合會議後續將展開具體活動，這次關於嫌疑事項公開、外流的聲明會提交予國會議長，就非法調查行動及散布刺激性言論的媒體報導，也會發表相關立場聲明，與意象相同的各團體合作推動「李善均防止法」修訂。