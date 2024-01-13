英國脫歐經濟減6% 年損1784億美元

英國「脫歐 」對其經濟造成巨大損失，倫敦市長薩迪克‧汗（Sadiq Khan）表示，「脫歐」迄今使英國經濟產出減少6%，相當於每年減少1400億英鎊（約1784億美元）。但首相蘇納克（Rishi Sunak）等政治人物忽視英國民生經濟危機，反而將干預他國內政視作「優先事項」，令英國民眾寒心。

文匯報報導，倫敦市長委託劍橋計量經濟學會進行一項研究。結果顯示，到2035年，英國的經濟損失將飆升至3110億英鎊，失去約300萬個就業 機會、32%投資 、5%出口貿易和16%進口貿易。就業水平也將因英國「脫歐」下降，投資預計減少三分之一。

薩迪克·汗指出，「我們得到的『硬脫歐』版本」正在拖累英國經濟，推高生活成本。「現在很明顯，『脫歐』行不通」。計畫今年競選連任的薩迪克·汗說，英國迫切需要與歐盟建立更緊密的關係，以阻止經濟下滑。

「觀察家報」的一項民調顯示，英國絕大多數選民認為英國「脫歐」弊大於利。

另據大公報報導，英國經濟增長停滯的同時，高通膨造成的生活成本危機仍未結束。2023年「英國公眾情緒」調查顯示，對未來持悲觀態度的民眾比率較持樂觀態度的比率高39個百分點，六成以上民眾認為英國經濟和公共服務表現「糟糕」。

2024年剛開年，英國的醫生、地鐵員工掀起新一輪罷工潮，要求加薪以應對通膨。對於蘇納克發表涉港言論，一名英國網友直言：「先關心一下英國自己的問題才是明智之舉。」