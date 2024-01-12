新人奇蹟救援 日航擦撞全員平安 疏散乘客空服員傳半數入職不滿一年

日本航空空服員在2日羽田機場事故僅用18分鐘疏散機上379名人員，且無一人死亡，獲日本國內外盛讚，如今還傳出當時參與疏散的空服員半數是入職不到一年的新人。圖為日本航空空服員示意圖。（路透）

日本 「週刊現代」報導，日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞後失火的嚴重事故，空服員僅用18分鐘疏散機上379名人員，且無一人死亡，獲日本國內外盛讚。近期日航內部傳出，在事故中疏散人員的空服員，約半數是去年春季才入職的新人。

其他日航員工得知這個消息非常驚訝，並大力稱讚當時參與疏散的空服員，「週刊現代」更以「奇蹟救援」為題報導此事。一名日航空服員表示：「公司內真的經歷過如此嚴重事故的空服員很少。她們當時應該也非常害怕，但當下卻仍冷靜應對，是真正的英雄。」

日航新進員工培訓為期四個月，課程內容包括禮儀、英語和緊急狀況應對。「週刊現代」指出，能上演「奇蹟救援」可說是經過嚴格訓練的結果。

該名日航空服員說：「我們會針對鳥擊、飛航中飛機起火和跑道碰撞等狀況進行救援演練。其中以緊急逃生演練最艱苦，也最緊張。我們練習用日語和英語進行緊急廣播數小時，由教官逐字逐句糾正。有的教官甚至會對我們說：『如果是現在發生這種事，乘客早就死了。你明白掌握生命的責任有多重嗎？』有些人甚至會因承受不住壓力而落淚。總之，我想再次對她們的專業致敬。」