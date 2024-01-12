人權觀察：2023年是偽善與人權受壓迫嚴峻一年

「人權觀察」組織今天表示，2023年是人權遭受壓制的嚴峻一年，各國領袖無視在蘇丹和加薩 走廊發生的違反人權情況，也無視維吾爾族等邊緣族群的人權受侵犯。

法新社報導，「人權觀察」（Human Rights Watch）在2024年全球報告中，特別指出以色列 與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」（Hamas）之間的戰爭，以及烏克蘭、緬甸、衣索比亞和非洲沙赫爾地區（Sahel）的衝突，對人民造成「巨大苦難」。

自去年10月7日哈瑪斯突襲以色列以來，加薩地區就爆發歷來最血腥的戰爭。

報告指出：「以色列政府的回應是切斷加薩走廊230萬名平民的水電供應，並阻止幾乎所有物資進入，只放行少量燃料、糧食和人道援助，這是一種構成戰爭罪的集體懲罰形式。」

哈瑪斯治下的衛生部統計，這場戰爭已在加薩奪走超過2萬3000條人命。

「人權觀察」中東地區主管法奇（Lama Fakih）說：「我們記錄了（中東和北非）地區令人震驚的人權趨勢，若不加以遏止，這個地區將因此陷入更深的不穩定，並在全球引發後果。」

報告舉例，許多西方國家政府存有所謂的雙重標準，這些政府譴責哈瑪斯10月7日突襲以色列，卻不批評以色列對付哈瑪斯的戰爭。

報告強調各國對蘇丹與烏克蘭人權狀況的不同反應。

報告說：「蘇丹暴力事件再次發生後，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）呼籲優先究責，卻遭到阿拉伯國家的強烈抵制，大致上也遭到非洲國家政府的拒絕。」

報告提到：「西方政府起初不願意在蘇丹推動問責機制，也不願意像在烏克蘭設立類似機構那般投入資源或努力。」

「人權觀察」指出，少有人譴責中國「加強鎮壓」的行為，特別是在新疆和西藏。

總部位於紐約的「人權觀察」負責人哈山（Tirana Hassan）說：「我們賴以保護人權的國際體系正遭受威脅，因為當人權普世原則遭到侵犯時，全球領袖都視而不見。」

哈山告訴法新社：「當西方國家和歐盟成員國對侵犯人權行為視而不見時…這簡直就是偽善。」