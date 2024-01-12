巴紐警察罷工 暴民搶劫釀16死 官宣緊急狀態

巴紐兩個最大的城市發生騷亂，造成多人死亡。(美聯社)

巴布亞紐幾內亞 警察和公共部門抗議減薪於10日展開抗爭，首都莫士比港出現大規模搶劫與縱火，包括北部拉埃在內已有16人死亡，莫士比港最大醫院收治25名受槍傷的傷者，另有6人受刀傷。總理馬拉普（James Marape）宣布首都莫士比港進入14天的緊急狀態 ，1000多名軍人將待命「必要時將採取行動」。

綜合路透、「紐西蘭國家廣播電台」、「雅加達郵報」報導，巴布亞紐幾內亞全國至少有2座城市陷入動亂，首都莫士比港有9人因此死亡；該國主要貨物港口、第2大城市拉埃也有7人喪命。

路透報導，巴紐警方因減薪而罷工，導致莫士比港陷入無政府狀態，官員將減薪原因歸咎於行政過失。涉及薪資問題的四部門主管，包括警察、人事、財務和財政主管已被停職，卻無法阻止不滿的民眾加入抗爭。

電視畫面顯示，數以千計民眾走上街頭，許多人拿著看似搶來的商品，滾滾黑煙直竄巿區天際。馬拉普11日說：「我們宣布國家首都進入14天的緊急狀態。」國防軍可以在此期間進行干預，「以遏止未來可能出現的任何情況」。

澳洲 總理艾班尼斯表示，澳洲正透過高級專員公署密切注意當地情勢，不過尚未收到巴紐當局任何協助請求。澳洲經常對巴紐提供治安援助。

該場暴亂起因於部分員警發現薪資入帳數目無故減少，因此在10日展開罷工，並向政府發起示威抗議。對此，也有6名議員辭職，其中2人都將騷亂歸咎於拉普，並呼籲他下台負責。