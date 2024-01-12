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WEF：AI假訊息、極端氣候 全球頭號風險

編譯簡國帆╱綜合11日電
風險專家認為，尖端AI技術所驅動的不實資訊以及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機。(路透)
風險專家認為，尖端AI技術所驅動的不實資訊以及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機。(路透)

達沃斯世界經濟論壇（WEF）10日發布調查報告指出，風險專家認為人工智慧（AI）技術所驅動的不實資訊、及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機，其中不實資訊為全球經濟的頭號立即風險，極端天氣則是最大的長期威脅。

WEF在訪調近1500名專家、產業領袖及決策者後，發布「全球風險報告」，將全球風險分為短期（未來兩年）與長期（未來10年），不實資訊與虛假資訊是未來兩年的最嚴重風險，凸顯AI技術進展之快也正創造新問題或使既有問題惡化。短期的第二、三大風險則分別是極端天候事件與社會極化。

這份報告的作者群擔心，ChatGPT等生成式AI聊天機器人蓬勃發展，意味著細緻的合成內容會被用於操弄族群意見，且能操弄的人不再限於具備特殊技能者。這份報告是由WEF、Marsh Mclennan及蘇黎世保險集團共同撰寫。

隨著多國今年都將舉行大選，報告警告，「不實和虛假資訊的散布、及資訊傳播工具的廣泛使用，可能削弱新當選政府的合法性」，「引發的動盪可能包括暴力抗議、仇恨犯罪、民間對抗和恐怖主義活動等」。

AI也將是預定1月15日開幕的WEF年會熱議話題，OpenAI執行長奧特曼、微軟執行長納德拉及AI產業主管都將與會。法國總統馬克宏、中國總理李強、美國國務卿布林肯等都將參加。

最嚴重的前四大長期風險依序是極端天候事件、地球系統出現重大變化、生態多元性損失和生態系崩毀、以及天然資源短缺，全都與環境有關。第五、六大風險則分別是不實和虛假資訊、AI技術的負面結果。

調查也指出，三分之二的受訪風險專家預期，未來十年將出現多極化或碎片化的世界秩序，「在這種秩序下，中等國家和大國將爭奪、制定並推行地區規則和規範」。

AI 馬克宏 奧特曼

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