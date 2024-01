男子登機後不安分 竟打開艙門摔下停機坪 319名乘客被耽誤近6小時

加拿大 近日發生一名乘客登上加拿大航空(Air Canada)一班從多倫多飛往杜拜的航班後,竟然逕自打開機艙門,摔落停機坪,不僅自己受傷,還導致飛機延誤。

加拿大「環球新聞」報導,這起事件發生在8日晚間。加航編號「AC056」的波音777客機正停在多倫多皮爾森國際機場的停機坪準備起飛。根據加航說法,一名「已經正常登機的」乘客沒有走向座位,反而打開了另一邊的機艙門,結果掉到停機坪上受傷,緊急勤務人員與主管單位則在接獲通報後趕來處理。

Horrific : An Air Canada Passenger on flight from Toronto to Dubai opens cabin door before departure, plummets to Apron at Toronto Pearson International Airport sustaining injuries !



Air Canada is investigating the shocking mishap.#airport pic.twitter.com/OfGNhtFPy0