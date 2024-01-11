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缺機師、砍航班、連續虧損：香港國泰航空能重返空中榮光？

男子登機後不安分 竟打開艙門摔下停機坪 319名乘客被耽誤近6小時

編譯周辰陽／即時報導
加拿大航空一名乘客8日在多倫多機場登機後，竟打開機艙門摔落停機坪。資料照片。（路透）。
加拿大航空一名乘客8日在多倫多機場登機後，竟打開機艙門摔落停機坪。資料照片。（路透）。

加拿大近日發生一名乘客登上加拿大航空（Air Canada）一班從多倫多飛往杜拜的航班後，竟然逕自打開機艙門，摔落停機坪，不僅自己受傷，還導致飛機延誤。

加拿大「環球新聞」報導，這起事件發生在8日晚間。加航編號「AC056」的波音777客機正停在多倫多皮爾森國際機場的停機坪準備起飛。根據加航說法，一名「已經正常登機的」乘客沒有走向座位，反而打開了另一邊的機艙門，結果掉到停機坪上受傷，緊急勤務人員與主管單位則在接獲通報後趕來處理。

根據報導，原定載著319名乘客的AC056航班比原定計畫晚了將近6個小時起飛。加航在聲明指出，「我們可以確認遵守了所有經批准的登機與機艙作業程序」。

多倫多機場管理局（GTAA）發言人證實，他們注意到這起事件，並且跟加航與機場所在的皮爾區警察與救護單位合作。警方則告訴環球新聞，他們在晚間9時左右接獲報案，「經過調查，此人因掉落到停機坪受到輕傷」。

警方表示，警員逮捕了該名男子，把他送往當地醫院接受必要治療，加航則正繼續調查此一事件。

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