聯合國安理會通過決議 要求葉門叛軍立刻停止攻擊紅海船隻

聯合國安理會開會通過決議，要求葉門叛軍「青年運動」立刻停止襲擊經過紅海的船隻。（新華社）

聯合國 安理會10日開會通過由美國和日本 起草的決議，要求葉門叛軍「青年運動」（Houthi）立刻停止襲擊經過紅海的船隻。

安理會10日以11票贊成、0票反對、4票棄權通過該項決議，要求青年運動停止襲擊紅海。

華盛頓郵報 報導，該項決議案「以最強烈措辭」譴責自2023年11月19日以來，至少20多起青年運動對商船的攻擊，阻礙全球商業並「並破壞航行權和自由以及地區和平與安全」，要求「青年運動立即停止所有此類襲擊」。

以美國為首的多國聯盟一直在紅海巡邏，試圖阻止攻擊事件發生。青年運動9日向紅海船隻發射有史以來最大規模的無人機和飛彈，美國和英國海軍聯手將其擊落。

美國和其他12個國家上周發表聲明，呼籲青年運動立即停止攻擊，警告「如果繼續威脅生命、全球經濟以及該地區關鍵水道的商業自由流動，他們將承擔後果」。

美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）10日在呼籲安理會批准這項決議時表示，紅海航行權利和自由受到的威脅是全球挑戰，須由全球各國一起做出回應。

對於安理會決議，葉門青年運動發言人薩萊姆（Mohammed Abdul Salam）回應，安理會這場決議不過是場政治遊戲，美國才是違反國際法的一方。