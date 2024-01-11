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薪資、工時談不攏 德國鐵路罷工3天 交通幾乎停擺

編譯中心╱綜合10日電

德國通勤民眾9日起將面臨各地火車班次取消的狀況，由於薪資、工時談不攏，鐵路工人展開三天全國大罷工，讓歐洲最大經濟體的交通變得更加混亂，現正進行的農民示威抗議，已導致道路交通大打結。

貨運火車司機8日傍晚舉行罷工後，德國火車司機工會9日清晨跟進，這波罷工將持續到12日傍晚，迫使德國鐵路公司只能運行精簡的緊急時刻表。

德國鐵路公司表示，這場罷工將影響數以百萬計民眾的旅行計畫，鼓勵民眾取消或延後所有非必要的旅行。

在聖誕節短暫休戰後，鐵路業勞資雙方再度針對薪資與工時的長期爭執開戰。

德國火車司機工會要求將輪班員工的每周工時從38個小時減至35個小時、將月薪調高555歐元(約611美元)，並提供3000歐元(約3300美元)的一次性通膨補貼獎金。

德國鐵路公司已在工時方面提供彈性，但拒絕在沒有砍薪狀況下縮減時數。

全國鐵路工人大罷工在各地上演之際，德國今年還面臨日益嚴重的經濟問題，包括總體經濟數據疲軟、高利率且各界對聯合政府的批評不斷增加。

農民本周因不滿政府擬議削減補貼而發起抗議，為總理蕭茲施加更多壓力。蕭茲的政府正試圖完成2024年預算的制定。

農民本周稍早出動拖拉機與卡車車隊封堵各地道路，德國農民協會負責人9日矢言將強抗議示威活動。

德國農民協會主席盧克韋德（Joachim Rukwied）呼籲政府完全撤銷關於削減補助的談判。

德國 罷工 蕭茲

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