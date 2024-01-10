戒除千年習俗 南韓為何要立法禁食狗肉？

韓國動物權利活動人士9日在首爾集會，支持政府主導的狗肉禁令法案，公眾要求禁止的呼聲也急劇上升。（美聯社）

南韓 人吃狗肉的習俗已有一千多年歷史，而南韓國會9日全面禁止以食用為目的的飼養、繁殖、宰殺犬隻的行為。愛護動物團體均表歡迎，但肉犬協會等業內人士憂慮今後生計，揚言要在總統辦公室所在的龍山區放200萬隻狗，爭取延長寬限期及提高補償。

韓聯社報導，草案規定，以食用為目的宰殺犬隻，將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約2.2萬美元）以下罰金；飼養、增殖、流通販賣的將被處以2年以下有期徒刑或2000萬韓元（約1.5萬美元）以下罰金。該處罰條款將在法案頒布3年之後生效。

另外，草案中還規定食用狗養殖戶、屠宰場、零售商和餐廳等單位應向轄地政府申報設施和營業內容，政府將對其進行停業及轉業幫扶。出席的210名國會議員中，有208人贊成、2人棄權。

這個特別法公布以後，將給業者3年的寬限期，降低對狗肉業者的衝擊。這項法案朝野皆有共識，去年11月總統夫人金建希訪問英國時，對英王妃卡蜜拉表達南韓正在努力立法，禁止食用狗肉。12月金建希對荷蘭的動保團體表示，禁食狗肉是總統尹錫悅的承諾。

據明報與中時新聞網報導，朝鮮半島食狗美其名「補身湯」，尤其慣於夏季三伏天進食，風俗可追溯至朝鮮半島三國時代（公元427至660年）以前。1973年修訂「畜產法」正式把狗肉納入「家畜」，南韓才開始合法食用，即所謂「文明吃狗肉」。

過去幾十年來，狗肉已不再受到食客青睞，尤其年輕人，主因愈來愈多南韓人視狗狗為家庭寵物。政府數據顯示，至2022年為止，四分之一南韓家庭養了寵物狗，2010年比率為16%。蓋洛普公司去年一項民調 顯示，南韓民眾支持吃狗肉的比率不到20%，8%在過去12個月之內吃過狗肉，比2015年的27%低了許多。

隨著觀念改變，文在寅政府末期設委員會討論吃狗問題，尹錫悅政府上台後延續政策，第一夫人金建希更是積極兼有力的推手，此法因而又喚「金建希法」。金建希以疼愛寵物出名，家中飼養四隻狗、三隻貓。金建希公開支持禁吃狗肉，並表示這道禁令是尹錫悅當初參選總統的競選承諾之一，動保團體也樂見此令過關。

南韓政府統計，至2023年為止，全國食用狗飼養場約1150處，屠宰業者34家，經銷商219家，狗肉餐館大約1600家。農業部估計，至2022年4月為止，南韓飼養的食用狗約57萬隻。農民協會稱，此令將影響全國3500處養狗農場與3000家餐廳，在養數約150萬隻。

育犬協會人士表示，緩衝的三年內要處理所養食肉犬，但販賣環境不良，肯定賣不到正常價格。該協會主張按每隻狗最少200萬韓元（約1515美元）計發放補償，及將寬限期延長至最少10年。

養殖業者表示，年輕世代對狗肉的接受度不斷下降，這個行業應予以自然淘汰，一名業者估計10年內就會消失，「我們都是60多歲到70多歲的人了，生計成問題，別無選擇。這項法令也侵害人們憑喜好選擇吃食的自由」。