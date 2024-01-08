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平壤假砲聲欺敵 南韓斥「水準不高的心理戰」

編譯中心╱綜合7日電
北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，6日並未進行砲彈射擊，她嘲笑南韓受炸藥聲矇騙。（朝中社）
北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，6日並未進行砲彈射擊，她嘲笑南韓受炸藥聲矇騙。（朝中社）

北韓領導人金正恩胞妹金與正7日發表談話，主張北韓6日並未射擊砲彈，只是以炸藥模擬砲聲，使南韓軍方上當；南韓方則將此番言論視為「水準不高的心理戰」。

金與正7日通過北韓朝中社發表談話，稱北韓軍隊6日以爆破用炸藥模擬60次岸砲砲聲，藉此觀察南韓軍方反應，結果成功讓南韓軍方誤以為是岸砲射擊，嘲諷南韓軍方監察實力只是虛張聲勢。

金與正稱南韓軍方不僅誤判狀況，以為北韓進行砲擊，還編造假消息，指砲彈落在西海北方限界線（NLL）以北的軍事緩衝區，但「我軍連一發砲彈都沒發射」。她也警告，「我軍扳機已解除保險」，對任何一點細微的挑釁都會立即還應砲火洗禮。

據南韓合同參謀本部說法，北韓5日朝延坪島和白翎島附近發射200多枚砲彈後，6日又朝延坪島附近發射60多枚砲彈，南韓軍方隨即進行射擊訓練等相應措施。

對於金與正的主張，韓聯社報導，南韓合同參謀本部將此視為金與正因受南韓軍方偵查能力震驚而發表的謊言，表示南韓軍方6日確實捕捉到北韓射擊砲彈。

另外，韓聯社引述南韓軍方消息人士報導，北韓在當地7日下午4時起，於延坪島以北一帶執行砲擊訓練。這已是北韓連續第三天於兩韓邊境附近射砲。

鄰近的仁川市甕津郡向民眾發布簡訊，稱可聽見北韓砲聲，提醒戶外活動時應留意，並說附近的延坪部隊已展開應對。

該消息人士說，因為砲彈沒有落在西部海域「北方限界線」以南，南韓方面未受損失，軍方亦無計畫應對射擊。

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