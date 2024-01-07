布林肯訪中東 官員曝此行目的：敦促阿拉伯國家討論加薩未來

美國國務卿布林肯今天將敦促以色列的阿拉伯鄰國在加薩走廊未來的管理中發揮作用，他的目標是平息以色列在加薩走廊對哈瑪斯發動攻勢外的緊張情勢。（路透）

美國國務卿布林肯 今天將敦促以色列 的阿拉伯鄰國在加薩 走廊（Gaza Strip）未來的管理中發揮作用，他的目標是平息以色列在加薩走廊對哈瑪斯發動攻勢外的緊張情勢。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）昨晚抵達約旦，今天會見國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），他預計訪問卡達，最後前往阿拉伯聯合大公國。

一名與拜登政府最高外交官布林肯同行的國務院高級官員表示，布林肯將利用此次訪問向猶豫不決的穆斯林國家施壓，要求他們準備好在以色列達成消滅巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的目標後，在加薩走廊的重建、治理、安全方面發揮作用。

這名官員表示，美國代表團將收集阿拉伯國家對加薩走廊的未來這一敏感問題的意見，然後在未來幾天向以色列傳達這些立場。官員承認，各方對加薩地帶的願景之間存在巨大差異。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）4日提議，應由美國主導多國特遣部隊，與歐洲聯盟（European Union）和地區夥伴合作，負責重建加薩走廊，而以色列維持本身在該地帶的行動自由。

約旦外交部在今天會談前發表聲明表示，約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）只會討論一種未來方案，就是把團結約旦河西岸（West Bank）和加薩走廊作為以色列和巴勒斯坦兩國方案的基礎。