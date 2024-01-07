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近2.9萬人避難…日本石川災後現況曝 物資缺乏、嚴寒氣候使民眾憂心

中央社／東京7日綜合外電報導
日本能登半島元旦發生強震，石川縣政府表示，截至今天下午2時共開設404處避難所，收容2萬8821人。圖為1月7日，一名撤離人員從自衛隊人員那裡領取食物。（歐新社）
日本能登半島元旦發生強震，石川縣政府表示，截至今天下午2時共開設404處避難所，收容2萬8821人。圖為1月7日，一名撤離人員從自衛隊人員那裡領取食物。（歐新社）

日本能登半島元旦發生強震，石川縣政府表示，截至今天下午2時共開設404處避難所，收容2萬8821人。不過，有部分民眾無法進入避難所，還有避難所正面臨缺水、缺油及缺物資。

這起強震截至今天下午2時止的罹難人數已增至128人，另有至少560人受到輕重傷、195人失聯。首相岸田文雄已表明將把這次強震指定為「特定非常災害」。

日本放送協會（NHK）報導，目前有避難所面臨必要支援物資不足的情況，而在輪島市也發生有人無法進入指定避難所。

輪島市長井町一所小學被指定為避難所使用，但因為避難人數太多無法增加收容量，加上物資也不足，因此有約30人只好轉往小學附近的一處農用溫室避難。

約30人中包括一名因慢性病臥病的95歲高齡婦人。避難民眾晚間就靠著多穿幾件衣服忍耐度過寒夜，由於接下來降雪天氣將更為嚴寒，讓這些民眾相當擔心。

輪島市避難所受到停水影響，到今天洗手間依舊無水可用，也有避難所無法設置流動廁所，衛生環境惡化情況堪憂。

珠洲市的避難所中，有的避難所面臨用來存放水的「給水袋」及除菌噴霧等物資不足。

位於石川縣能登町的一處非指定避難所、崎山山村開發中心，截至今天上午共有約50人在此自主避難，幾乎都是70多歲以上高齡者。

儘管有給水車前來，飲用水暫無虞，但一般生活用水卻很缺乏，造成洗手間只能一天沖一次水，且用酒精消毒取代用水洗手。

輪島市還有民眾在未倒塌的自家車庫等處過著避難生活，由於車庫內相當嚴寒，一對父子就靠著回倒塌家中拿到的一台暖爐及寢具等禦寒取暖。

而在輪島市鵠巢地區，因為道路中斷變成陸上孤島，這裡的避難所面對降雪斷斷續續及持續停電，作為暖爐燃料的煤油及發電機使用的汽油都不足。

鵠巢地區的避難所雖然一天還能提供兩餐，但除了飲用水不足，在長期的避難生活下，民眾貼身衣物也明顯缺乏。

讀賣新聞報導，北陸電力公司表示，石川縣內目前仍有約兩萬個家戶持續停電；而在地震隔天一度多達約3萬4000個家戶停電。

雖然有其他電力公司人員前來協助，但電力搶修未見進展，主要是輪島市及珠洲市等地道路中斷，電力搶修車輛無法進入。災區到處可見倒塌的電線桿，或是被扯斷的電纜。

回顧2016年的熊本地震，最多時曾有48萬個家戶停電，但在地震6天後幾乎都搶修完成。經濟產業大臣齋藤健1月5日曾說，石川縣道路受損狀況比想像中來得嚴峻，並非可以說明何時能完成電力搶修的狀況。

地震 日本 岸田文雄

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