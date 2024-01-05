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「僅1隻倖存」西班牙近50流浪貓疑遭下毒 警方展開調查

中央社／馬德里4日綜合外電報導
流浪貓示意照。（Ingimage）
流浪貓示意照。（Ingimage）

西班牙警方今天指出，他們已開始調查南部近50隻流浪貓疑似遭到下毒的案件，根據當地新的動物福利法，凶手可能會面臨長達3年刑期。

法新社報導，這起事件發生在西班牙南部城市哥多華（Cordoba）郊外的拉卡洛塔村（La Carlota），當地居民去年12月31日於貓群所在的垃圾場發現至少10具貓屍。

他們對致力保護動物權利和福利的「反對虐待動物黨」（PACMA）示警，反對虐待動物黨本月2日向西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）投訴說「47隻貓科動物的群體被集體下毒」。

法新社掌握的投訴狀副本提到：「一些貓是在附近的貨櫃內被發現，而另一些貓則躺在街上，只有一隻倖存的年輕公貓，但狀況非常糟糕。」

反對虐待動物黨的發言人表示，其餘的貓都消失了，據信它們在毒發後死於附近的樹林。

為了因應投訴，西班牙國民警衛隊發言人指出，國民警衛隊的自然保護部門人員昨天已被派往現場調查。

發言人還說：「他們正在調查死亡是由於中毒還是其他原因。如果有犯罪情事，就要找出罪犯。」

根據去年9月生效的一項新法規定，犯下虐待動物致死罪行的人可面臨長達3年刑期，而之前的刑期為18個月。

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