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法國家樂福為漲價「開戰」百事公司 開始下架百事產品

編譯黃淑玲／綜合外電
法國巴黎一處家樂福賣場裡，即將被撤走的百事可樂。家樂福已貼出公告，寫著：「我們不再銷售這個品牌，因為漲價令人無法接受。為造成不便致歉」。 （路透）
法國巴黎一處家樂福賣場裡，即將被撤走的百事可樂。家樂福已貼出公告，寫著：「我們不再銷售這個品牌，因為漲價令人無法接受。為造成不便致歉」。 （路透）

法國家樂福（Carrefour）與百事公司（PepsiCo）為了最近的漲價爭端槓上，4日開始下架百事公司（PepsiCo）的軟性飲料、零食等產品，成為零售商與食品公司為售價調漲問題的最新爭端。

家樂福表示，4日上午起已移除法國門市的百事產品，並在開市貨架放置告示牌向消費者解釋，原因是百事的漲價行動「令人無法接受」。

華爾街日報（WSJ）報導，在30多國經營上千家門市的家樂福將停止在法國、義大利、西班牙及比利時銷售百事可樂、Doritos及其他產品。WSJ引述告示指出，家樂福不再銷售樂事（Lay's）、Doritos、Cheetos薯片，以及Benenuts零嘴、Alvalle西班牙涼菜湯、立頓（Lipton）茶品、百事和七喜（7Up）軟性飲料。

英國金融時報（FT）報導，家樂福正把百事產品從電商網站撤下，但一些店裡仍能看到既有庫存。知情人士向FT透露，「說好聽點，與百事的協商一直都複雜。我們今年想與全球趨勢一致調降商品價格，百事卻反而要求漲價」。

百事發言人表示，已與家樂福協商好幾個月，將繼續真誠磋商，以確保消費者能買到產品。

家樂福正與各大食品公司進行年度價格談判，以設定相關商品售價。全歐洲零售商都正持續遭受壓低商品售價的壓力。儘管目前通膨已略比去年的高峰趨緩，一般零售商在希望避免顧客流失到Lidl或Aldi等低價超市之際，利潤空間都遭壓縮。

FT指出，家樂福與各大食品公司的價格談判預定本月底前談妥，比以往提早兩個月，因為今年法國政府要求這類談判要提前結束，讓消費者在通膨趨緩後，早日享受到價格下降的好處。

家樂福去年9月曾針對食品供應商未調漲售價、內容物卻縮水的「縮水式通膨」（shrinkflation）操作，祭出「貼標提醒」狠招，在賣場貨架上張貼明顯告示，告知購物者各項「縮水漲價」商品。

超市業者已偶爾在價格爭執白熱化時，採取將供應商產品下架的激進做法。近年的知名案例就是2016年英國超市業者特易購（Tesco）下架聯合利華（Unilever）的馬麥醬。在2022年的價格爭端中，瑪氏（Mars）停止供應旗下兩個品牌的寵物食品給特易購，卡夫亨氏（Kraft Heinz）也暫時不送番茄醬和焗豆。

零售商 義大利 華爾街

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