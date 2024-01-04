韓媒：海鯤號被懷疑使用南韓非法外洩技術 韓要查洩密者

南韓正加緊調查大宇造船海洋公司開發的潛艇技術涉嫌洩露給台灣的事。該技術被懷疑被用來設計製造海鯤號。（美聯社）

《韓國經濟新聞》引述不具名人士報導，南韓 正加緊調查大宇造船海洋公司開發出來的潛艇技術可能被非法洩露給台灣的事，台灣被懷疑將此一技術用在首艘自製柴電潛艦「海鯤號」。

報導說，南韓警方調查涉嫌技術洩密的兩人，其中之一是前大宇高階主管。他們據稱是在為大宇造船海洋（現名韓華海洋）工作時，獲得整套潛艇設計藍圖，離職後加入南韓一家潛艇開發諮詢公司，然後將這套設計圖移轉台灣。

這套長達2,000頁的設計圖概述DSME1400型潛艇的技術。2019年，大宇以1.2兆韓元（約9.16億美元）的價格向印尼 出口三艘此一型號的潛艇。這種潛艇可載40名船員航行10,000海里（約18,520公里）而毋需停靠任何港口。

首爾當局還以未防止洩密為由、起訴上述諮詢公司，該公司與台灣簽有諮詢協議。

這是前大宇主管和前南韓海軍軍官創辦的公司，曾因將用於海鯤號的各種部件帶出而受審，去年8月，南韓地方法院裁處該公司違反對外貿易法、罰款10億韓元，而該公司一名高管被判刑一年半，緩刑兩年。南韓目前不允許向台灣出口潛艇技術。

根據首爾業內人士，海鯤號的設計和製造耗時七年，據悉使用大量南韓潛艇技術，而南韓許多潛艇專家已在台灣工作多年。

還有一位消息人士說，「南韓專家正為其他潛艇轉移技術，如海鯤二號」，「台船公司聘請了潛艇諮詢公司和台灣政府推薦的南韓國專家，以處理每個生產環節。當局還為南韓專家提供高薪，吸引他們赴台工作至少六個月或幾年」。

報導說，由於上述諮詢公司的許多員工目前都在台灣，南韓警方調查此案時面臨困難，該公司負責人是一名前南韓海軍軍官，他人也在台灣，拒絕與調查單位合作。

但這家公司的員工否認指控，聲稱並未將大宇的潛艇設計圖交給台灣，指「大宇向印尼出口潛艇時，也轉移了設計圖。圖紙有可能在過程裡被非法移交給台灣」。