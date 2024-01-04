我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

日航40年前空難 成這次全員奇蹟脫困教材

編譯中心╱綜合3日電

日本航空班機與海上保安廳飛機碰撞而起火，日航班機上379人全員驚險脫困。專家指出，現代安全標準和日航本身嚴格飛安文化兩相結合，是成功疏散關鍵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國克蘭斐德大學（Cranfield University）安全暨事故調查教授布瑞斯威特（Graham Braithwaite）表示：「日航對於安全和機組員培訓方面確實做得可圈可點，近40年前的一場慘痛空難，讓日航成為安全紀錄極佳的航空公司。」

1985年8月12日，日航從東京飛往大阪的123號班機失事，機上524人中520人罹難，成為航空史上死傷最慘重的單一空難事件。空難原因是波音公司技工對機尾進行維修的問題，而不在航空公司本身。

布瑞斯威特指出：「顯然這起事件對這家航空公司的影響深遠。在日本文化中，他們一肩扛下那場空難所有責任，希望確保那樣的事永遠不會重演。因此在發生問題時，他們視為可以學習的機會。」

據報導，2005年，日航了解到許多新進員工不知道20年前那起死傷慘重的空難，因此在公司總部設立專區展示失事飛機的部分殘骸，以及機組人員和乘客的故事。「他們在標準作業程序和正確行事方面有一套非常嚴格的文化。我認為這是這次機組員表現如此優異的原因之一。」

一名歐洲航空公司的機師表示，機師、組員和乘客的表現「彷彿是在最極端情況下的教科書疏散範例，這讓我格外印象深刻」。

他說：「隨著飛機（機身）越來越大，（疏散）程序也越來越詳盡，因此所有乘客可以在90秒內疏散完畢。若是明顯的災難性事件，部分航空公司現在也讓空服員可以啟動疏散程序，節省寶貴的時間，不用再等待機長下令。」

這位機師表示，日航員工非常清楚現代航空公司的安全紀錄是「以其他沒這麼幸運者的鮮血所寫成」，空難事件成了教材「在行業內分享，以期機組人員能夠把工作做得更好」。

日本

上一則

羽田撞機通話錄音公布 海保機未獲准進跑道

下一則

回家了…俄烏換俘近500人 開戰以來最大規模

延伸閱讀

超有效率 日航啟動支付賠償金 網友感動曝金額

超有效率 日航啟動支付賠償金 網友感動曝金額
日航宣布3/31前機票可改票退款 台網友聲援持續支持

日航宣布3/31前機票可改票退款 台網友聲援持續支持
日航曝驚險逃生過程 從著陸到疏散379人全程僅18分鐘

日航曝驚險逃生過程 從著陸到疏散379人全程僅18分鐘
國會質疑航空公司 運輸部調查酬賓計畫是否涉詐欺

國會質疑航空公司 運輸部調查酬賓計畫是否涉詐欺

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍
喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售