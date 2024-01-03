李在明頸傷術後無礙 兇嫌認蓄意攻擊 拒談動機

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明，2日驚傳在釜山遇襲，落網兇嫌拒談動機。（美聯社）

南韓 最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明 2日在釜山參訪時遇襲，造成頸部約1公分撕裂傷送醫；嫌犯當場被捕，但始終保持沉默不願配合調查。

李在明2日前往釜山參訪，遭偽裝成支持者的男性揮刀刺傷左側頸部，當場流血倒地，所幸李在明全程意識清醒，應無大礙。

目擊者指出，嫌犯目測60至70歲，頭戴寫著「我是李在明」的藍色紙王冠，一邊說著「請幫我簽名、你說會幫我簽名的」，一邊擠開包圍李在明的攝影機與媒體記者，接近李在明後拿出長約20到30公分的凶器攻擊。

周邊人群先是發出驚叫，隨即與現場警力合作制伏歹徒，目擊者表示，男子犯案前看起來神情正常，「還以為只是李在明的狂熱粉絲」，被制伏後並未做出大吼大叫等激烈反抗行動。

襲擊李在明的60歲至70歲男性嫌犯，頭戴寫有李在明名字的紙皇冠，假扮支持者請求簽名時，拿出長刀行兇。（取材自Ｘ平台）

據韓聯社報導，李在明在事發後20分鐘左右，就被救護車及直升機送往釜山大學醫院的地區外傷中心治療。李在明傷及內頸靜脈，經過2小時血管重建手術後，已轉往重症病房休養。

事後，李在明痛批這次攻擊是「對民主的威脅」，要求警方徹查這次事件。總統尹錫悅也立即對這次事件表達憂心，強調「無論什麼狀況，暴力行為都都不可容忍。」

據媒體報導，嫌犯曾出現在共同民主黨上個月於釜山舉行的活動現場附近，並在李在明搭車時試圖接近但遭制止，研判可能已追蹤李在明一段日子。

嫌犯落網後，對犯案動機緘默不語。不過，警方在記者會中表示，嫌犯接受調查時說出「我會殺掉李在明」，坦承故意殺人。

警方表示，嫌犯並無認知能力問題，目擊者證詞指出，嫌犯1日曾在犯案現場附近出沒，顯示嫌犯並無精神問題，且並非臨時起意犯案。據調查，嫌犯去年在網路上購買凶器，沒有任何前科及共犯。