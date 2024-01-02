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日本能登半島地震／災民排出「SOS」 地方首長稱面臨毀滅性狀況

編譯周辰陽／即時報導
日本NHK的直升機2日拍到災民在金澤大學校舍停車場用椅子等器具排出SOS字樣。（照片翻攝：X/NHK生活）
日本NHK的直升機2日拍到災民在金澤大學校舍停車場用椅子等器具排出SOS字樣。（照片翻攝：X/NHK生活）

日本石川縣能登半島元旦當天發生芮氏規模7.6強震，石川縣死亡人數截至2日下午已達48人，各地的嚴重災情正陸續傳出，NHK的直升機更在該縣珠洲市三崎町的金澤大學校舍停車場拍到了災民用椅子等器具排出了SOS字樣。

TBS新聞報導，能登半島三名地方政府首長遠距參加石川縣災害對策本部會議時表示，當地面臨「毀滅性」狀況，同時強調了物資短缺的嚴峻形勢。

出席會議的能登半島地方政府首長分別是珠洲市市長，以及穴水町跟能登町的町長。其中，鄰近震央的珠洲市市長泉谷滿壽裕表示，該市正處於毀滅狀態，估計約1000棟住宅全毀，水、食物、牛奶、尿布與女性衛生用品在內的所有物資都供應不足。

此外，泉谷市長預期整個地區的停水與停電將持續很長一段時間，特別要求石川縣協助提供食物和水。

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