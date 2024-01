日本能登半島地震／災民排出「SOS」 地方首長稱面臨毀滅性狀況

日本 石川縣能登半島元旦當天發生芮氏規模7.6強震,石川縣死亡人數截至2日下午已達48人,各地的嚴重災情正陸續傳出,NHK的直升機更在該縣珠洲市三崎町的金澤大學校舍停車場拍到了災民用椅子等器具排出了SOS字樣。

Helicopter footage from NHK shows that people at a Kanazawa University facility near the end of the Noto Peninsula have lined up furniture to spell out "SOS." (the footage was filmed about 3 hours ago) pic.twitter.com/izBFuijUL4