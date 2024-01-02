李在明工廠童工出身 拚上南韓最大在野黨黨魁

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。（歐新社）

南韓 最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明 今天前往南部港口城市釜山出席活動，在與媒體發表談話時遭不明男子襲擊，頸部受傷，流血倒地後送醫。嫌犯動機目前尚不明朗。

綜合法新社和路透社報導，李在明曾在2022年角逐總統大位，卻在競爭激烈的選戰中敗給保守派的尹錫悅。

現年59歲的李在明年幼時是工廠童工，青少年時期輟學後曾遭遇工殤事故。而他善於強打自身白手起家的背景，是他成為政治明星的部分原因。

李在明於2022年8月起擔任共同民主黨黨主席。最近民調顯示，李在明仍舊是總統大位的熱門人選。

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明1月2日遇襲，脖子遭刺傷。（新華社）

然而，一連串的醜聞已經讓他總統之路蒙上陰影。

去年9月，檢方以李在明遭控多項貪腐罪名為由，向法院提出將他拘留候審的請求。然而檢方請求遭法院駁回，讓李在明躲過檢方聲押命運。

他目前仍面臨行賄罪名的審判，這起案件與一間涉嫌向北韓 非法轉移800萬美元資金的公司有關。

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（中）。（歐新社）

此外，李在明還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失200億韓元（約1537萬美元），涉嫌瀆職。

南韓電視頻道的畫面顯示，李在明今天在參觀了新機場場址後，行走在採訪記者群之間時，一名男子突然撲了過來，擊中他的頸部。

南韓對持有槍枝設下嚴格限制，但仍有不少以其他武器犯下政治暴力的案件。

例如，2022年，李在明之前的共同民主黨黨魁宋永吉，曾在公開活動中遭襲擊者以鈍器打擊頭部，引發撕裂傷。

2006年，當時還沒當上總統、仍是保守派反對黨領袖的朴槿惠，在一次活動中遭人持刀攻擊畫傷臉部，傷口大到送醫接受手術治療。