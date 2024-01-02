我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

南韓最大在野黨魁李在明 遭陌生男假借簽名刺頸

編譯中心／綜合1日電
南韓「最大在野黨」共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山遇襲，其頸部遭砍當場血流如注。（路透）
南韓「最大在野黨」共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山遇襲，其頸部遭砍當場血流如注。（路透）

南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日在釜山訪問時，驚傳遭到一名身分不詳的男性攻擊，頸部左側遭到刺傷，當場血流如注、倒臥在地，嫌犯已當場被捕。

韓聯社報導，李在明2日訪問釜山加德島新機場興建地，接受媒體記者訪問時，慘遭不明人士持刀攻擊頸部左側，嫌犯已當場被捕，目前李在明因頸部出血正接受緊急治療。

根據共同民主黨表示，李在明上午前往慶尚南道梁山市拜會前總統文在寅之前，參觀了釜山江西區的大項展望台，以及加德島機場的建設工地。

在上午10時33分左右，當李在明結束新機場考察，與記者進行問答時，1名男子走近他並請求，「請幫我簽名」， 就在李在明剛要簽名的時候，那人卻拿出隨身攜帶的武器，揮向了李在明的脖子。

這名身分不明的男子頭上戴著「我是李在明」的王冠，假裝支持者接近李在明後實施攻擊。目前已知李在明意識清楚，犯案男子被警方當場逮捕。

根據媒體報導，李在明先前曾代表共同民主黨參選總統，當時以些微的差距，敗給現任總統尹錫悅。後來被爆出涉嫌收受賄賂、非法轉移資金等，都遭到李在明一概否認，聲稱這些指控全是「捏造」和「政治陰謀」。

李在明曾於去年8月31日開始絕食抗議，絕食理由包括尹錫悅政府經濟管理不善、媒體自由受到威脅，未能抵制日本排放核處理水等，最終於去年9月23日結束長達24天的絕食行動。

南韓「最大在野黨」共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山遭到一名身分不明的男子襲擊，由...
南韓「最大在野黨」共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山遭到一名身分不明的男子襲擊，由救援隊抬走。（美聯社）
南韓「最大在野黨」共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山附近的加德島機場建築工地時發表...
南韓「最大在野黨」共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山附近的加德島機場建築工地時發表講話，不久後慘遭襲擊。（歐新社）

民主黨 南韓 文在寅 李在明

上一則

派對王子密會名媛曾被拍 丹麥王儲翻轉印象

下一則

20年首見…美超過中國 躍南韓最大出口國

延伸閱讀

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
馬士基貨輪遇襲後 伊朗軍艦艾布士號傳已進入紅海

馬士基貨輪遇襲後 伊朗軍艦艾布士號傳已進入紅海
俄羅斯邊境城市遇襲 普亭矢言加強攻擊烏克蘭

俄羅斯邊境城市遇襲 普亭矢言加強攻擊烏克蘭
南韓東部沿岸出現海嘯 觀測最高67公分

南韓東部沿岸出現海嘯 觀測最高67公分

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊