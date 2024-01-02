南韓最大在野黨魁李在明 遭陌生男假借簽名刺頸

南韓「最大在野黨」共同民主黨黨魁李在明，2日在釜山遇襲，其頸部遭砍當場血流如注。（路透）

南韓 主要在野黨「共同民主黨 」黨魁李在明 （Lee Jae-myung）2日在釜山訪問時，驚傳遭到一名身分不詳的男性攻擊，頸部左側遭到刺傷，當場血流如注、倒臥在地，嫌犯已當場被捕。

韓聯社報導，李在明2日訪問釜山加德島新機場興建地，接受媒體記者訪問時，慘遭不明人士持刀攻擊頸部左側，嫌犯已當場被捕，目前李在明因頸部出血正接受緊急治療。

根據共同民主黨表示，李在明上午前往慶尚南道梁山市拜會前總統文在寅 之前，參觀了釜山江西區的大項展望台，以及加德島機場的建設工地。

在上午10時33分左右，當李在明結束新機場考察，與記者進行問答時，1名男子走近他並請求，「請幫我簽名」， 就在李在明剛要簽名的時候，那人卻拿出隨身攜帶的武器，揮向了李在明的脖子。

這名身分不明的男子頭上戴著「我是李在明」的王冠，假裝支持者接近李在明後實施攻擊。目前已知李在明意識清楚，犯案男子被警方當場逮捕。

根據媒體報導，李在明先前曾代表共同民主黨參選總統，當時以些微的差距，敗給現任總統尹錫悅。後來被爆出涉嫌收受賄賂、非法轉移資金等，都遭到李在明一概否認，聲稱這些指控全是「捏造」和「政治陰謀」。