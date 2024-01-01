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新年鐘聲剛敲響 火箭突襲擊以色列 民眾嚇壞竄逃「急找掩護」

中央社／特拉維夫1日綜合外電報導

以色列大城特拉維夫一條熱鬧街道上，新年鐘聲才剛敲響，飛彈防禦系統便忙著攔截接二連三飛來的火箭，有些年輕人急忙尋找掩護，有些人則沒當一回事，繼續在派對中狂歡作樂。

法新社報導，攻擊發生時，午夜鐘聲才剛剛響起，許多人正試圖忘記加薩走廊的戰爭，自除夕夜齊聚一堂歡慶新年到來，似乎凸顯許多年輕人對持續戰鬥感到疲憊。

火箭來襲後，26歲民眾澤梅爾曼（Gabriel Zemelman）在特拉維夫（Tel Aviv）一家酒吧前說道：「在街角的我們都很害怕…我的心蹦蹦地跳。」

他表示：「這不是你想像中的日常生活，即便我在這裡出生。這太嚇人了。你剛剛親眼目睹了我們的生活，太瘋狂了。」

17歲學生吉勒倫特（Gelerenter）說，她原本很「害怕」，不敢出門，但最終仍決定和朋友一起慶祝新年到來。

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）在社群媒體發布的一段影片中，聲稱這波攻擊是他們所為，還說他們發射M90火箭是為了「回應以色列屠殺平民」。

以色列軍方也證實了這次攻擊。

音樂人貝茨（Boaz Bates）表示，他「祈求和平，期盼人們停止互相仇恨，和平共處」。

25歲的貝茨對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府提出尖銳批評，他說，「歸根究柢，在現場戰鬥的不是他們」。

以色列持續轟炸加薩走廊（Gaza Strip），哈瑪斯統治下的衛生部表示，至今已造成至少2萬1822人喪命，其中大多是婦孺。

以色列 加薩 哈瑪斯

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