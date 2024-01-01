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從派對王子「覺醒」 丹麥女王宣布退位 未來國王翻轉印象

中央社／哥本哈根31日綜合外電報導
丹麥女王瑪格麗特二世在2023年最後一天宣布退位，將由王儲佛瑞德里克繼位。他從叛逆少年「覺醒」為愛家男人，體現丹麥寬鬆自由的君主制度。（美聯社）
丹麥女王瑪格麗特二世在2023年最後一天宣布退位，將由王儲佛瑞德里克繼位。他從叛逆少年「覺醒」為愛家男人，體現丹麥寬鬆自由的君主制度。（美聯社）

丹麥女王瑪格麗特二世在2023年最後一天宣布退位，將由王儲佛瑞德里克（Crown Prince Frederik）繼位。他從叛逆少年「覺醒」為愛家男人，體現丹麥寬鬆自由的君主制度。

佛瑞德里克熱衷於環境事務，他在深受愛戴的母親瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）陰影下悄悄發揮影響力，支持丹麥及其尋找氣候危機解決方案的行動。

他2022年在慶祝瑪格麗特二世在位50年的演說中表示：「時機到時，我會掌舵。」他還說，在領導這套已有千年歷史的制度上，「我會追隨您，就像您追隨您的父親一樣」。

但這種有分寸的自信與佛瑞德里克年輕時大相逕庭。

研究丹麥王室的專家芮德（Gitte Redder）告訴法新社，「嚴格來說他不算叛逆，但身為孩子和年輕人，他對媒體關注和對自己有一天會當上國王的認知非常不自在」，直至25歲左右才「建立自信」。

佛瑞德里克少年時期孤獨而苦惱，他埋怨父母在履行王室職責時忽視了他。

他在開快車和刺激冒險的生活中尋求慰藉，在1990年代初期，有些人認為他是個被寵壞的派對王子。

但他1995年從阿爾胡斯大學（Aarhus University）畢業，成為第一位完成大學教育的丹麥王室成員，人們對他的看法開始轉變。

他曾以假名亨瑞克森（Frederik Henriksen）在美國哈佛大學（Harvard University）就讀一段時間。這個姓氏源自他的法籍外交官父親德蒙沛札（Henri de Monpezat）的名字；德蒙沛札與瑪格麗特成婚後獲得亨瑞克親王（Prince Consort Henrik）稱號。

佛瑞德里克能說英語、法語和德語，他在丹麥三軍訓練下真正邁向成熟。他曾於海軍蛙人部隊服役，在1995年接受測驗的300名新兵中，包括他在內僅有4人通過所有測驗，當時他還被暱稱為「企鵝」。

2000年，他前往格陵蘭（Greenland）參加為期4個月的3500公里滑雪遠征。

他大膽無畏的一面導致他曾因雪橇和摩托車等事故被送醫治療，但他的人氣在他2018年創辦王室路跑活動助長下暴增。

芮德說：「他熱愛運動，會出席音樂會和足球賽，這讓他比他的母親更平易近人。」

佛瑞德里克曾說：「我不想把自己關在堡壘裡，我想做自己，做一個人。」他矢言堅守這項原則，即使登基後也一樣。

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