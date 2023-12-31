大雷雨連番肆虐澳洲東部 2024年第一週引發風暴風險越來越大

澳洲氣象局警告，東部部分地區今天將連續第二天面臨嚴重大雷雨，提高發生危險暴洪的風險。圖為澳洲雪梨除夕慶祝活動期間，從麥格理夫人角俯瞰停泊在雪梨港的遊船。（歐新社）

澳洲 氣象局警告，東部部分地區今天將連續第二天面臨嚴重大雷雨，提高發生危險暴洪的風險。

過去24小時裡，澳洲昆士蘭州（Queensland）東南部和新南威爾斯州（New South Wales）北部的狂暴天氣系統產生大豪雨，冰雹最大可到5公分，陣風時速接近100公里。

昆士蘭州陽光海岸（Sunshine Coast）地區的鄉村小鎮比爾布魯姆（Beerburrum）降雨量為127毫米，大約是一個月的平均降雨量。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預報員布萊德柏利（Miriam Bradbury）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發布影像訊息說：「又一天的強烈大雷雨即將到來…風暴的風險在2024年第一週變得越來越大。」

她說，昆士蘭州的一些地區將出現「局部強烈降雨，這將導致暴洪」。

聯邦緊急事務管理部長瓦特（Murray Watt）說，政府將在昆士蘭州東南部部署多達70名退伍軍人和退休的緊急工作人員，協助最近風暴的清理工作。

澳洲12月25日和26日已經歷惡劣天氣，造成10人死亡、東部地區數以萬計的房屋停電。另外，12月稍早的熱帶氣旋賈斯伯（Tropical Cyclone Jasper）也造成大範圍的洪水 和破壞。

專家說，近年來氣候變遷 加劇了澳洲的極端天氣。可能引發野火、氣旋和長期乾旱的聖嬰現象（El Nino），也在當前這個夏季影響澳洲。

就在當局準備因應某些地區的大雷雨時，昆士蘭州內陸城鎮卻因澳洲北部大片地區的熱浪而悶熱不已。根據天氣預報，茱莉亞溪鎮（Julia Creek）今天的氣溫可能達到攝氏45度。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1121231