我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

大雷雨連番肆虐澳洲東部 2024年第一週引發風暴風險越來越大

中央社／雪梨31日綜合外電報導
澳洲氣象局警告，東部部分地區今天將連續第二天面臨嚴重大雷雨，提高發生危險暴洪的風險。圖為澳洲雪梨除夕慶祝活動期間，從麥格理夫人角俯瞰停泊在雪梨港的遊船。（歐新社）
澳洲氣象局警告，東部部分地區今天將連續第二天面臨嚴重大雷雨，提高發生危險暴洪的風險。圖為澳洲雪梨除夕慶祝活動期間，從麥格理夫人角俯瞰停泊在雪梨港的遊船。（歐新社）

澳洲氣象局警告，東部部分地區今天將連續第二天面臨嚴重大雷雨，提高發生危險暴洪的風險。

過去24小時裡，澳洲昆士蘭州（Queensland）東南部和新南威爾斯州（New South Wales）北部的狂暴天氣系統產生大豪雨，冰雹最大可到5公分，陣風時速接近100公里。

昆士蘭州陽光海岸（Sunshine Coast）地區的鄉村小鎮比爾布魯姆（Beerburrum）降雨量為127毫米，大約是一個月的平均降雨量。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預報員布萊德柏利（Miriam Bradbury）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發布影像訊息說：「又一天的強烈大雷雨即將到來…風暴的風險在2024年第一週變得越來越大。」

她說，昆士蘭州的一些地區將出現「局部強烈降雨，這將導致暴洪」。

聯邦緊急事務管理部長瓦特（Murray Watt）說，政府將在昆士蘭州東南部部署多達70名退伍軍人和退休的緊急工作人員，協助最近風暴的清理工作。

澳洲12月25日和26日已經歷惡劣天氣，造成10人死亡、東部地區數以萬計的房屋停電。另外，12月稍早的熱帶氣旋賈斯伯（Tropical Cyclone Jasper）也造成大範圍的洪水和破壞。

專家說，近年來氣候變遷加劇了澳洲的極端天氣。可能引發野火、氣旋和長期乾旱的聖嬰現象（El Nino），也在當前這個夏季影響澳洲。

就在當局準備因應某些地區的大雷雨時，昆士蘭州內陸城鎮卻因澳洲北部大片地區的熱浪而悶熱不已。根據天氣預報，茱莉亞溪鎮（Julia Creek）今天的氣溫可能達到攝氏45度。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1121231

澳洲 洪水 氣候變遷

上一則

歐盟申根區擴大 3月起羅馬尼亞、保加利亞也加入

下一則

回應遇襲國際貨輪求救信號 美艦擊落葉門叛軍兩枚飛彈

延伸閱讀

澳洲東部遭大雷雨侵襲 西部北部熱浪席捲

澳洲東部遭大雷雨侵襲 西部北部熱浪席捲
日本遇熊襲人數創新高 部分地區首發跨年警報

日本遇熊襲人數創新高 部分地區首發跨年警報
南韓首爾全域發布大雪警報 部分地區積雪達7.5公分

南韓首爾全域發布大雪警報 部分地區積雪達7.5公分
澳洲青少年南部度假勝地慘遭鯊吻 不幸罹難

澳洲青少年南部度假勝地慘遭鯊吻 不幸罹難

熱門新聞

菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
李善均身亡。(視頻截圖)

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

2023-12-28 01:27

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬
胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主