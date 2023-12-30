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加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增

中央社／日內瓦29日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天說，他「極為憂心」加薩走廊（Gaza Strip）與日俱增的傳染病威脅。（路透）
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天說，他「極為憂心」加薩走廊（Gaza Strip）與日俱增的傳染病威脅。（路透）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天說，他「極為憂心」加薩走廊（Gaza Strip）與日俱增的傳染病威脅。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社媒平台X（即以前的推特Twitter）說：「隨人們持續在加薩南部各地大規模流離失所，有些家庭被迫多次遷徙，許多人棲身於已然人滿為患的醫衛機構，世衛同事們與我都非常擔心與日俱增的傳染病威脅。」

法新社根據以色列的數字做出統計，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）今年10月7日突襲以色列，殺害約1140人，多數是平民。以色列隨後矢言殲滅哈瑪斯，對加薩走廊發動報復性攻擊。哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列空襲和地面攻勢造成至少2萬1320人喪命，多數是婦孺。

譚德塞說，自10月中旬到12月中旬，躲在避難所的群眾不停病倒。

他說，有近18萬人罹患上呼吸道感染，13萬6400人腹瀉，其中半數是5歲以下兒童；有5萬5400起蝨子和疥瘡病例、5330例水痘、4萬2700例皮疹，包括4722例膿痂疹。

譚德塞說：「世衛和夥伴們正努力不懈地支援衛生當局，藉由提供藥品和篩檢工具來強化疾病監控與管制，以撐起肝炎等傳染病的及時偵測和因應，並盡力改善群眾獲得安全用水、糧食、衛生保健和環境衛生服務的機會。」

路透社報導，以色列今天表示，已協助運送4萬9130劑疫苗到加薩，足供近140萬人接種，預防小兒麻痺、肺結核、肝炎、白喉、破傷風、百日咳、腦膜炎等疾病。

以色列國防部轄下的占領區政府活動協調部門（COGAT）透過聲明表示，以色列與聯合國兒童基金會（UNICEF）協調運送這些疫苗，防範加薩走廊的疾病擴散。

加薩所需的糧食、燃料和醫療用品現幾乎完全仰賴外界供應，以色列只允許從加薩南端進出。多個國際組織說，經過以色列檢查後獲准送入加薩的補給品，少到難以滿足當地龐大需求。

以色列上週迫於國際壓力，開放第2個關卡，聲稱補給貨車的數量可翻倍至每天200輛；但聯合國表示，昨天僅有76輛能進入加薩。在承平時期，每天有500輛貨車進入加薩。

以色列政府發言人今天說，以方並未限制人道援助，問題出在加薩境內的分撥調配。

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