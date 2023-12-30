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「不與共產黨結盟」阿根廷拒加入金磚國家集團

編譯中心╱綜合29日電
阿根廷總統米雷伊已致函金磚五國（BRICS）領袖，婉拒由這個主要新興經濟體集團提出的加入邀請。（路透）
阿根廷總統米雷伊已致函金磚五國（BRICS）領袖，婉拒由這個主要新興經濟體集團提出的加入邀請。（路透）

阿根廷原定在2024年1月成為金磚一員，但阿根廷總統府今天指出，總統米雷伊（Javier Milei）已致函金磚五國（BRICS）領袖，婉拒由這個主要新興經濟體集團提出的加入邀請。

中央社引述法新社報導，這個由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的集團今年8月於南非舉行的金磚國家峰會上宣布，將邀請六個國家成為新成員，以對抗西方主導的全球秩序，阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國的成員資格將於2024年1月1日生效。時任阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）8月時回應指，加入金磚國家是很好的機會。

但就在阿根廷11月19日舉行總統選舉次輪投票後，極右翼的米雷伊當選總統，阿根廷變天。米雷伊在競選時曾誓言不加入金磚國家集團，「我們的地緣政治立場是與美國和以色列結盟，我們不會與共產黨結盟。」

阿根廷總統府今天發出的信函由米雷伊親簽並在數個媒體上刊出，內容指出阿根廷加入金磚國家集團「目前被認為不合適」。米雷伊在信中表示，他的外交政策「在許多方面與前政府不同，因此，前政府部分決策將被重新檢討」。

另外，針對總統米雷伊欲實現國家經濟自由化種種大刀闊斧的改革行動，阿根廷主要工會今天呼籲全面罷工。阿根廷全國勞工總會（GeneralConfederation of Labor）秘書長戴爾指出，1月24日的罷工是為了抗議米雷伊宣布的一項法令和一系列法案，稱這些措施「與整個社會背道而馳」，並賦予總統「一切公權力」。

米雷伊本月10日出任阿根廷總統，已採取措施兌現他的競選承諾，即削減公共開支，並振興在通膨年增率高達160%下崩潰的經濟。

國會本周將召開特別會議審議一系列法案，以實施他上周公布的一項大型法令。若遭國會兩院否決，這項法令將被推翻，否則明天起就會生效。這項法令將改變或廢除這個慣於由政府大力干預市場的350多項經濟相關規定。

戴爾說：「這項法令侵害了勞工個人權益、集體權利、全體聯合的醫療體系，以及建構我們國家的無數主體。」面對抗爭升高，米雷伊政府警告示威民眾，他們將喪失社會援助的權利並承擔安全費用。

阿根廷總統米雷伊近期推出經濟改革，引發民眾反彈，反政府人士12月27日在布宜諾斯...
阿根廷總統米雷伊近期推出經濟改革，引發民眾反彈，反政府人士12月27日在布宜諾斯艾利斯示威。（美聯社）

勞工 罷工 南非

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