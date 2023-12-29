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法國高級酒店傳虐待 菜鳥「赤裸插胡蘿蔔」 米其林一星名廚離職

編譯陳曉慈／即時報導
法國米其林一星名廚拉吉歐日前遭披露疑似虐待並凌辱廚房工作人員，他負責營運的法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」29日表示，拉吉歐上周已離職。照片為示意圖，非當事人及地點。（路透）
法國米其林一星名廚拉吉歐日前遭披露疑似虐待並凌辱廚房工作人員，他負責營運的法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」29日表示，拉吉歐上周已離職。照片為示意圖，非當事人及地點。（路透）

法國米其林一星名廚拉吉歐（Aurelien Largeau）日前遭披露，疑似虐待並凌辱一名廚房工作人員。拉吉歐負責營運法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」（Hotel du Palais）的餐廳，該酒店29日表示，拉吉歐上周已經離職。

法新社同日報導，檢察官布希耶（Jerome Bourrier）說，法國西南部的拜雍（Bayonne）檢察機關已針對性侵和暴力指控展開初步調查。

宮殿酒店由凱悅集團（Hyatt）持有，一名凱悅發言人表示，管理階層已獲悉發生了一起「令人不安的事件」，相關影片已被上傳網路。

發言人並未詳述影片內容，但當地媒體「西南日報」（Sud Ouest）披露，畫面顯示飯店廚房正在舉辦一場「迎新儀式」，一名廚房助手全身赤裸被綁在椅子上數小時，嘴裡咬著一個蘋果、肛門插著一根胡蘿蔔，所有廚師都在旁觀，包括拉吉歐。

這段在網路上流傳的影像已遭移除。西南日報指出，這場「可恥」事件發生在「主廚拉吉歐的授權且在場」的情況下。

拉吉歐曾向「法國藍色電台」（France Bleu）巴斯克地區頻道表示，他強烈」否認這些「誹謗及不實」指控，正與律師一起準備辯護。

凱悅集團發言人表示，這起事件並不符合凱悅支持的立場，集團已經展開調查並做出適當裁決，「凱悅同事、客人及伙伴的安全、健康及福祉，絕對是我們的優先考量」。宮殿酒店是位於南法度假勝地比亞里茲的五星級飯店，每晚住宿要價超過400歐元（約442.5美元）。

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